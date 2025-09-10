A- A+

HOSPITALIDADE Katherina Cordás é nome confirmado no Fórum Tutano 2025, em Curitiba; saiba mais Sócia do celebrado restaurante Tuju, pesquisadora assina a hospitalidade da casa e falará sobre políticas de valorização

Leia também

• Chef Dário Costa, dos restaurantes Madê e Benedita (Noronha), se destaca pelo respeito ao mar

• Restaurante Capincho, do chef Marcelo Schambeck, traz novos ares à cozinha do Sul do Brasil; confira

Não existe experiência de excelência em um restaurante de alta performance sem que haja uma hospitalidade párea ao alto nível da cozinha.



É o caso do Tuju, na cidade de São Paulo, atualmente uma das casas mais relevantes do Brasil no tocante à pesquisa de produto e, obviamente, serviço, tocado pela pesquisadora Katherina Cordás e pelo chef Ivan Ralston.

Sob liderança de Cordás, a hospitalidade do restaurante duas estrelas Michelin Brasil conquistou o prêmio Gin Mare Art of Hospitality no Latin America’s 50 Best Restaurants 2024.

“Hospitalidade é uma linguagem silenciosa, feita de gestos que muitas vezes escapam à percepção imediata, que permanecem gravados na memória. A verdadeira hospitalidade não está no prato que chega à mesa, mas no olhar que acompanha esse gesto”, destaca Katherina.

No próximo dia 29, uma boa oportunidade de conhecer a expertise da fundadora do Tuju é o prestigiado Fórum Tutano 2025, em Curitiba, Paraná, quando Cordás compartilhará sua visão sobre a experiência do cliente no painel “Cadê o garçom que estava aqui? Está no Uber”.

Durante a explanação, Katherina vai abordar os desafios de atrair e manter talentos em um setor que sofre com escassez de mão de obra, mostrando como políticas de valorização, ambiente criativo e oportunidades de crescimento se tornam fundamentais para reter os colaboradores.

Pesquisa e

inovação

Além da hospitalidade, Katherina é uma das principais referências em pesquisa aplicada à gastronomia contemporânea. Ela lidera, ao lado do chef Ivan Ralston, o Centro de Pesquisa e Criatividade Tuju, onde ingredientes brasileiros são estudados em profundidade sob todos os aspectos, de textura à sazonalidade, trabalho que influencia o processo criativo e também desperta no time um senso de pertencimento e de aprendizado contínuo.

Fórum Tutano

O Fórum Tutano existe desde 2018 e é um dos eventos mais dinâmicos do setor gastronômico brasileiro. Seus painéis abordam tendências, desafios, conceituação de negócio, e ainda fomenta o networking entre chefs, empresários, investidores, consultores e fornecedores.

A edição de 2025 será de 27 a 29 de setembro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba (PR). A programação prevê cinco painéis e cinco palestras, além de uma confraternização para celebrar novas conexões e ideias. Os ingressos estão disponíveis aqui e mais informações podem ser encontradas no perfil da Tutano Gastronomia no Instagram: @tutanogastronomia.

Veja também