BOIA RESTAURANTE Kaywa Hilton recebe Glory Kabé no Boia Restaurante, em Salvador; saiba mais Dupla de chefs assinará menu exaltando suas raízes no próximo dia 8 de novembro

Está marcado para o próximo sábado, 8, o encontro do chef Kaywa Hilton com a chef franco-congolesa Glory Kabé, no Boia restaurante pilotado por Kaywa, na capital soteropolitana.

O encontro dos cozinheiros começa às 19h, é recomenda dofazer reserva antecipada para jantar a quatro mãos. Kabé é reconhecida por ser pioneira do movimento afro-vegano na Europa, e o encontro dos dois cozinheiros tem tudo para ser uma verdadeira celebração de ancestralidades e raízes culturais.



A experiência integra a Temporada França-Brasil 2025.

Sobre Glory Kabé

A chef era comissária de bordo, quando decidiu enveredar para a gastronomia priorizando os vegetais e suas influências das diásporas africanas, produzindo um trabalho em que o sabor não é só sabor, mas, sim, a representação de uma identidade profunda ainda pouco reconhecida mundialmente,

SERVIÇO

Jantar a quatro mãos com Kaywa Hilton e Glory Kabé

Quando: 8 de novembro, a partir das 19h

Onde: Boia Restaurante - Rua José Avena, 01, Horto Florestal, Salvador, Bahia

Valor: R$ 280 por pessoa (bebidas à parte)

Informações: @boiarestaurante | @kaywa_hilton | @glory_kabe

*Com informações das assssoria de imprensa

