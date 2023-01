A- A+

DRINKS Kir Royal e a história do drink que ressurge no seriado Emily in Paris Receita de apenas dois ingredientes reflete a personagem

A lista dos coquetéis emblemáticos que ressurgiram e viraram tendência nas últimas décadas por serem as bebidas preferidas de grandes personagens de Hollywood, ou de populares séries de streaming e da literatura, é algo que provavelmente puxaria diferentes memórias em cada um; afinal, estes personagens tornaram-se atemporais e até hoje estão rodando o mundo. A Aurora Fine Brands enumerou algumas das bebidas mais cinematográficas e como preparar a Kir Royal, queridinha da Emily, da série da Netflix.

Vesper Martini, das famosas cenas de "James Bond em 007", ou o sucesso do "Cosmopolitan" com a série "Sex & The City", até "O Poderoso Chefão", drinque à base de uísque e licor de amêndoas criado para homenagear o clássico dos cinemas, são alguns dos coquetéis que se tornaram clássicos. Até Ernest Hemingway, grande escritor que transitava entre a literatura e o cinema tinha o Mojito para chamar de seu.

Agora, a bola da vez está com o Kir Royal, bebida leve, refrescante e adocicada que contém apenas espumante e licor de cassis na receita. A criação original, reza a lenda, era feita era com vinho branco no lugar do espumante, mantendo apenas dois ingredientes na composição.

A história do coquetel começa no século passado, em 1904 na cidade de Dijon - situada ao leste da França, onde um garçom chamado Faivre resolveu misturar vinho branco com licor de cassis para criar um novo drinque no bar em que trabalhava, o extinto Café George. O nome inicial era Cassis Blanc, que não poderia ter mais a ver com a receita. O Kir Royal surgiu depois que Canon Felix Kir, um político e soldado da Segunda Guerra Mundial bastante popular na região que adorava o coquetel, ajudou a popularizar a bebida até ficar conhecida como o aperitivo do Kir, e com o tempo, passou a se chamado apenas de Kir até se tornar o Kir Royal.

Apesar de fácil reprodução, a mistura simples de dois únicos ingredientes também se demonstrou versátil após Emily, protagonista da série da Netflix interpretada por Lily Collins, preparar a própia versão misturando champagne ao invés de vinho branco. Em uma das cenas, Emily e as amigas passam um dia muito agradável em um dos parques da cidade, acompanhadas de muito Kir Royal para celebrar a demissão do emprego de um dos personagens.

Emily é uma pessoa leve, divertida, mas acima de tudo segura e que sabe o que quer. Se a atriz exala empoderamento feminino durante o seriado, isso é apenas o reflexo das suas atitudes. E muitas vezes nós somos o que bebemos.

Confira a receita para preparar o Kir Royal:

90 ml de Espumante

10 ml de Creme de Cassis (aqui podemos sugerir Gabriel Boudier ou Jean de Dijon)



Modo de preparo

Coloque o creme de cassis na taça e complete com espumante e misture bem. Serva gelado em uma taça de champagne.

Veja também

Enotteque lança rótulo próprio em parceria com a vinícola gaúcha Zanella