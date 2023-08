A- A+

VINHO "La Belle de Jour": música de Alceu Valença inspira seleção de vinhos do Tejo Disponível nas opções tinto, branco e rosé, o rótulo é produzido em uma vinícula do século 14, em Portugal

Uma das canções mais famosas do cantor e compositor pernambucano Alceu Valença, “La Belle de Jour", agora, dá nome a uma seleção de vinhos. Produzidas na região do Tejo, em Portugal, as bebidas poderão ser degustadas a partir desta terça-feira (15), quando ocorre um lançamento para convidados na Casa Estação da Luz, em Olinda, às 19h.

O rótulo foi criado especialmente para o artista e, no Brasil, é importado e distribuído pela Wine Concept. Ele é produzido pela Quinta da Atela, uma vinícola fundada no século 14 e que hoje pertence ao ValGrupo, um dos maiores grupos industriais de Portugal.



A criação do vinho ficou a cargo do conceituado enólogo português Antônio Ventura, inspirada nas notas musicais de Alceu. O músico pernambucano acompanhou todo o processo de perto, sugerindo a arte do rótulo e opinando ainda nas cores e no layout final.

Os vinhos

O La Belle de Jour chega nas opções tinto, branco e rosé. O tinto é obtido a partir do blend de uvas touriga nacional (30%), syrah (30%), castelão (20%) e alicante bouschet (20%), oriundo de uma vinha com cerca de 20 anos de idade. Apresenta uma cor rubi, aromas de frutas vermelhas maduras e notas de menta.

A versão “branco” é composta pelas uvas Fernão Pires (40%), arinto (35%), sauvignon blanc (15%) e gewurztraminer (10%), produzida a partir de uma vinha com cerca de 20 anos de idade, instalada em solos arenosos de "charneca" pobres e bem drenados. Possui aroma que revela notas de frutas de polpa amarela, ligeiro, floral e algumas nuances de lichias.

Já o La Belle de Jour Rosé foi obtido a partir de uvas castelão (100%) provenientes de uma vinha com 70 anos de idade e apresenta-se com cor salmão aberta, tem aromas elegantes de frutas vermelhas e pequenas bagas, com algumas notas frescas de menta.



Veja também

WE COFEE Rede de cafeterias instagramável, We Coffee, lança produtos do Garfield; confira