Gastronomia

La Boca e Provoleta são os hambúrgueres com a assinatura do Pobre Juan

Para a opção de acompanhamento, além da batata frita, a casa oferece a batata souflé

Pobre JuanPobre Juan - Foto: Fernando Sposito/Divulgação

Especialista em parrilla argentina, o restaurante Pobre Juan, além de oferecer cortes selecionados, vindos diretamente da Argentina e do Uruguai, investe, também, em hambúrgueres de carne. O cardápio de sanduíches conta com duas opções, La Boca e Provoleta (ambos R$ 71).

Ray Alexandre, gerente do Pobre Juan do RioMar Recife, explica:

“Nosso hambúrguer é preparado exclusivamente na parrilla, assim como todos os ingredientes. Esse processo confere o sabor defumado característico do carvão, tornando o produto único e inconfundível”, ressalta Ray.

O acompanhamento mais comum para esse tipo de prato, é claro, são as batatas fritas. Mas uma outra opção oferecida pela casa é a batata souflé: lâminas finíssimas que inflam ao fritar e se transformam em um aperitivo extremamente crocante.

Serviço
Hambúrgueres com a assinatura do Pobre Juan
Onde: RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251 - Pina
Mais informações em @restaurantepobrejuan

*Com informações da assessoria de imprensa

