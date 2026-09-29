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Lambarice Cozinha e Bar participa da Casacor PE 2026; saiba mais
A mostra de arquitetura e design será de 29 de outubro a 13 de dezembro
O bar Lambarice vai levar sua carta de drinques para a Casacor 2026 - Foto: Hugo Helihimas/Divulgação
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Mais uma operação foi confirmada para compor o pool gastronômico da Casacor Pernambuco 2026. Além do restaurante Cá Já, Soto Café e Sushi Garrafeira Brasil, o Lambarice Cozinha e Bar confirma funcionamento durante a mostra de arquitetrua e design, de 29 de outubro a 13 de dezembro, nos Galpões Casario, no Cais José Estelita, no bairro de São José, centro do Recife.
O Lambarice pretende servir uma carta de coquetéis autorais e petiscos rápidos, como tacos, ceviche e bruschetta, dentro do ambiente que será assinado pela arquiteta Marylia Nogueira.
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