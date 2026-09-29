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casacor pe 2026 Lambarice Cozinha e Bar participa da Casacor PE 2026; saiba mais A mostra de arquitetura e design será de 29 de outubro a 13 de dezembro

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Mais uma operação foi confirmada para compor o pool gastronômico da Casacor Pernambuco 2026. Além do restaurante Cá Já, Soto Café e Sushi Garrafeira Brasil, o Lambarice Cozinha e Bar confirma funcionamento durante a mostra de arquitetrua e design, de 29 de outubro a 13 de dezembro, nos Galpões Casario, no Cais José Estelita, no bairro de São José, centro do Recife.

O Lambarice pretende servir uma carta de coquetéis autorais e petiscos rápidos, como tacos, ceviche e bruschetta, dentro do ambiente que será assinado pela arquiteta Marylia Nogueira.

Conheça o Lambarice aqui

Mais informações sobre a Casacor PE 2026 aqui

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