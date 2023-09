A- A+

Sabores Lámen com costela, purê de mandioca e azeite de dendê; confira o passo a passo da receita No lugar de utilizar o caldo no próprio miojo, com criatividade podemos fazer pratos saborosos e sem conservantes

O popular macarrão tipo lámen pode ser um ingrediente curinga que vai bem com uma infinidade de acompanhamentos, indo além do tempero pronto do saquinho. No lugar de utilizar o caldo no próprio miojo, com criatividade podemos fazer pratos saborosos e sem conservantes. Confira a receita de Lámen com costela, purê de mandioca e azeite de dendê apresentada pela Nissin. Tome nota!



Lámen com costela, purê de mandioca e azeite de dendê

(Por Nissin)

Ingredientes:

1 pacote de Nosso Sabor Costela;

250 g de costelinha de porco ou carne de sua preferência, cozida ou assada;

1 xícara (chá) de mandioca cozida e amassada como purê;

1 colher (sopa) de azeite de dendê;

Cebolinha verde picada.

Modo de preparo:

Cozinhe a massa de lámen por três minutos em uma panela com água. Separe a massa do caldo. Acrescente o caldo do miojo ao purê de mandioca, amassando até chegar à consistência de um purê. Misture ao macarrão o azeite de dendê e ao creme de mandioca, acrescente a costelinha assada, refogada, ou até defumadas, finalize com cheiro verde. Sirva!

Veja também

Sabores Encontro de chefs: três talentos da cozinha pernambucana fazem festa gastronômica nesta quarta (2)