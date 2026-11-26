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ZONA SUL Lara, restaurante do Grupo Ar e comandado por Pedro Godoy, é novo endereço gastronômico do Pina Quarta casa do grupo que reúne Arvo, Voar e Terra tem proposta pet friendly, cozinha contemporânea com ingredientes nordestinos e varanda de frente para o mar

Com varanda de frente para o mar e clima que convida a desacelerar, o Lara é a mais nova casa do Grupo Ar - que envolve o Arvo, Voar e Terra - aberta a partir desta quinta-feira (26) no Pina, Zona Sul do Recife.

Localizado no térreo do Edifício Vivant Residence, o restaurante, comandado pelo chef Pedro Godoy, propõe gastronomia contemporânea aliada a ingredientes nordestinos, do café da manhã ao jantar.



No menu, batata palha feita na casa, frango empanado que não passa por fritura e molhos à base de vegetais são algumas das opções do restaurante que, como define o próprio Godoy, "busca uma cozinha que tenha sabor, identidade e liberdade para experimentar".

"Trabalhamos com ingredientes que fazem parte da nossa cultura, exploramos novas técnicas e pensamos em preparações mais leves, sem abrir mão do sabor", afirma o chef.

Pet friendly

Com indentidade visual que remete a cenários do bairro e conceito "verde com concreto" - a ideia é transitar entre elementos da natureza e o urbano das cidades - o Lara também oferece a proposta de ser uma casa pet friendly, convidando o público a frequentar a casa em companhia de seus animais de estimação.

Tomado por 80 lugares e funcionando diariamente (exceto às segundas) a partir das 7h até as 23h, a nova aposta do Grupo Ar "é um sonho que ganha forma", afirma Eduardo Freyre, sócio do grupo junto a Godoy.

“ (...) Queremos que seja um lugar acolhedor, que conquiste as pessoas e faça parte da vida da cidade”, destaca Freyre.









Nordeste é inspiração

Da macaxeira ao cuscuz, passando ainda pelo queijo de coalho, charque, rapadura e melado de cana, o Lara aposta em um cardápio que reforça a identidade da cultura nordestina.



No cafe da manhã, por exemplo, há opções de ovo com jerimum, requeijão da casa combinando com pães e o cuscuz benedito.



Já no almoço e jantar, tartar, ceviche, tataki e saladas, além do “Peixe da Horta”, feito com hortaliças plantadas no Arvo, integram o cardápio que conta, ainda, com lasanha vegana de jerimum e filé com nhoque de macaxeira, entre outras opções.



Em se tratando da carta de bebidas, assinada por Lucas Santos, head de bar do Grupo Ar, há cafés especiais, smoothies, sucos funcionais com água de coco, chás gelados, ice matcha e drinques autorais de baixo teor alcoólico.



E a seleção de vinhos tem rótulos naturais servidos em taça e minidecanters.



Entre os destaques está o vinho Lara, desenvolvido pelo produtor Carlos Sanabria, do Rio Grande do Sul, em homenagem à filha do chef Pedro Godoy. O rótulo é ilustrado pela própria Lara.

A casa no Pina se soma a outros restaurantes do grupo e a previsão é de que uma segunda unidade seja aberta no Parque da Jaqueira, na Zona Norte da cidade, no primeiro semestre de 2027.



SERVIÇO

Lara, novo restaurante do Grupo Ar (Arvo, Voar e Terra)

Aberto a partir desta quinta (26)

Onde: Avenida Boa Viagem, 104, Pina (térreo do Edifício Vivant Residence)

Funcionamento de terça a sexta, das 11h45 às 23h; sábado, das 7h às 23h e domingo das 7h às 16h

Pet friendly

Informações/reservas: (81) 9 9914-7852 (WhatsApp)

Instagram: @lararestautante.ar





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