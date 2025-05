Lasanha de berinjela à bolonhesa é opção diferente de refeição; aprenda a receita

A- A+

A lasanha é um dos principais pratos da culinária italiana, além de ser uma refeição que não pode faltar na mesa de muitas famílias brasileiras nos fins de semana.



A especialidade une ingredientes simples com camadas de massa intercaladas com carne moída, molho de tomate e recheio (queijo e presunto na versão tradicional).

Para quem gosta dessa combinação, que tal preparar uma versão caseira com berinjelas? O Divino Fogão ensina uma variação do prato substituindo as camadas de massa por berinjela, mantendo o queijo muçarela e parmesão. Confira:

RECEITA

Lasanha de berinjela à bolonhesa

Ingredientes:

2 berinjelas grandes

400 gramas de carne moída (ou proteína de soja, para versão vegetariana)

1 lata de molho de tomate

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

300 gramas de queijo muçarela fatiado

100 gramas de queijo parmesão ralado

Azeite, sal, pimenta-do-reino, orégano e manjericão a gosto

Modo de preparo:

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento, deixe de molho em água com sal por 20 minutos e, após isso, escorra e seque com papel toalha



Em uma frigideira, grelhe as fatias com um fio de azeite até dourar levemente

Para o molho, refogue a cebola e o alho no azeite e adicione a carne moída, temperando com sal e pimenta-do-reino



Quando estiver bem dourada, junte o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos



Finalize com orégano e manjericão a gosto

Montagem:

Em um refratário, faça camadas na seguinte ordem: molho, berinjela e muçarela. Repita até acabar os ingredientes, finalizando com queijo parmesão por cima e leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 30 minutos, até gratinar.

Veja também