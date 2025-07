Le Cordon Bleu lança competição inédita de cozinha asiática: prêmio será uma bolsa integral

A- A+

Uma competição que dará ao vencedor nada menos do que uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu São Paulo.



Voltada para cozinheiros profissionais e amadores de todo o Brasil, a Competição Cuisines D’Asie convida os concorrentes a explorarem o denso universo da gastronomia oriental.



Com inscrições abertas até 21 de julho, a competição premiará o vencedor com uma uma bolsa integral para o novo Certificado Cuisines D’Asie, formação inédita que será lançada em setembro, em São Paulo, entre outros prêmios.



Como será a

disputa

Os candidatos, acima de 18 anos, deverão de inspirar nas culinárias do leste e sudeste asiático, traduzindo isso na criação de um prato principal com, no mínimo, cinco ingredientes asiáticos, mais uma proteína animal ou vegetal, e duas guarnições.



Habilidade técnica e respeito às tradições orientais serão ingredientes levados em consideração nas avaliações.



O chef, professor do Certificado Cuisines D’Asie e coordenador acadêmico do Le Cordon Bleu, Rodrigo Canto, é um dos avaliadores e ressalta que "a culinária asiática tem muito a ensinar sobre equilíbrio, memória afetiva e respeito aos processos. A ideia da competição é provocar o olhar técnico e emocional dos participantes - e, claro, se divertir no caminho."



Etapas

A primeira fase da avaliação é online, com envio de vídeo, receita e foto do prato. Já a final será presencial, nas cozinhas do Le Cordon Bleu São Paulo, no dia 30 de agosto.



O prêmio:

o curso

Com duração de 12 semanas e carga horária de 180 horas, o Certificado Cuisines D’Asie oferece uma imersão prática nas cozinhas da China, Japão, Coreia, Tailândia, Vietnã, Malásia, Indonésia, Taiwan e suas fusões com a pâtisserie francesa.

O curso inclui aulas demonstrativas, workshops, chefs convidados e um mergulho pelos sabores, técnicas e rituais que definem a culinária asiática.



Todos os finalistas receberão certificado e desconto de 10% para o curso.



Serviço

Competição Cuisines D’Asie - Le Cordon Bleu Brasil

Quando: Inscrições - até 21 de julho de 2025; anúncio dos finalistas - 5 de agosto de 2025 e final presencial - 30 de agosto de 2025

Etapas: 1ª fase (online) - inscrição e envio de vídeo, receita e foto do prato; 2ª fase (presencial) - final com os 10 selecionados no Culinary Village do Le Cordon Bleu São Paulo.

Inscrições e regulamento aqui

