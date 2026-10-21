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leggero Leggero é o novo restaurante do Grupo Fasano, em São Paulo; conheça a casa Marca propõe gastronomia mais leve em que legumes, vegetais e coções no fogo são destaques

Um novo filho chegou para aumentar a família Fasano. Leggero, palavra que significa leve em italiano, é o nome do novo restaurante do grupo de restaurantes e hotéis, conhecido pela gastronomia italiana feita com insumos de primeiríssima qualidade e hospitalidade de alto padrão.

A marca estreante tem a sua primeira casa no bairro de Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, ao lado do Hotel Fasano São Paulo Itaim, e nasce com um conceito gastronômico que mais se aproxima do que o fundador do Grupo gosta de comer no seu dia a dia.



Menos é mais

De acordo com o restauranter, a ideia do Leggero é oferecer boa comida sem o peso do excesso. Lá, você não encontra pratos com risoto, pernil ou ossobuco, por exemplo.

O restaurante se pauta em uma cozinha marcada pelos preparos no fogo, em ingredientes leves e é suas criações são guiadas pela sazonalidade.

A lógica do "menos é mais" orienta todo o cardápio e cada prato tem, no máximo, quatro ingredientes. "Quando é preciso colocar ingredientes demais, corre-se o risco de mascarar o produto", comenta Gero Fasano.



Divisão do menu

Vegetais preparados na brasa são umd os marcadores mais importantes da mesa do Leggero. Com a intervenção do fogo, eles saem do posto de mero acompanhamentos e ganham protagonismo nos pratos. Eles são levados à lenha para serem assados inteiros, uma técnica comum na culinária da Puglia, sul da Itália.

Entre as opções de entrada, o palmito grelhado com creme de ricota e espinafre, a endívia assada com batatas e ervas e o funcho grelhado com mostarda Dijon e salsa de avelã.



Há carpaccios de abobrinha, de tomate com muçarela de búfala, aceto balsâmico e manjericão e de beterraba assada com alcaparra e queijo de cabra dividindo o protagonismo com os de atum fresco com laranja e limão siciliano e de polvo com pepino e azeitona taggiasche ao clássico Manzo, tão presente no Grupo Fasano, mas que, no Leggero, recebe a cobertura de maionese de limão e rúcula selvagem.



Ainda há massas frescas em novos formatos e combinações, caso do tortellone de abóbora, da lasanheta recheada com batata, vagem, molho bechamel, pesto e pinoli, do ravioli de peixe branco ao molho de vinho e limão e do tortello Maremmano, recheado com espinafre e ricota ao molho bolonhesa.

Seis tipos de carne saem da grelha, como roast beef ao próprio molho com ervilhas, galeto com azeite de ervas frescas e peixes, servidos com acompanhamentos à escolha, da couve-flor ao molho de alcaparras ao alho-poró na brasa com pesto e azeitonas.



Pratos leves marcam a identidade do menu do novo Leggero. Fotos: Bruno Geraldi/Divulgação

Curiosidades

A playlist do Leggero é assinada pessoalmente pelo próprio Gero Fasano, em parceria com o jornalista e escritor Arthur Dapieve. A seleção de 370 músicas é ampla, baseada no gosto do proprietário, e vai do jazz ao rock 'n' roll.



Já, à noite, o DJ André Torquato discoteca in loco a partir dos pedidos do público, que recebe uma comanda para anotar as canções que querem ouvir. Uma das paredee do restaurante é coberta por 75 discos de vinil da coleção pessoal de Gero, alguns são assinados pelos próprios artistas.



Outra paixão já conhecida de Gero Fasano é o cinema. Em suas outras casas, ele é representado por quadros fazendo alusão a clássicos da tela grande, como o de Al Pacino e Marlon Brando caracterizados para o filme "O Poderoso Chefão", de Francis Ford Coppola, de 1972, por exemplo.

No novo restaurante, uma das paredes do salão é revestida por pôsteres originais de filmes comprados na Itália.

SERVIÇO

Leggero

Onde: Rua Anacetuba, 71, Itaim Bibi, São Paulo (SP)

Funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 15h, e das 19h à 0h; sexta e sábado, das 12h às 17h, e das 19h à 1h

Informações: (11) 3513-7479

Instagram: @fasanosaopauloitaim

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