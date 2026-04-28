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VAQUINHA Leite e caramelo marcam a nova linha do Boticário: Deleite Caramelizado Empresa brasileira de perfumaria aposta nas referências gastronômicas

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De acordo com a WGSN, o interesse por produtos corporais com baunilha cresceu 19%, enquanto os lançamentos chamados de gourmand avançaram sete pontos percentuais entre 2022 e 2024.

Uma das principais empresas de perfumaria do Brasil, o Boticário continua surfando no mood de fazer referência a itens culinários em algumas das suas linhas mais populares.

É o caso da Cuide-se Bem Deleite, estampada pela figura de uma simpática vaquinha, cujo aroma lembra um leite abaunilhado. Apesar de o cheiro dos produtos terem uma base láctea, são todos veganos.

Agora, a "linha da vaquinha" foi ampliada com o lançamento da Deleite Caramelizado, uma edição limitada, com sensorial que reúne as notas do leite com o dulçor do caramelo.

Segundo a marca, a pirâmide olfativa combina notas de topo com milkshake de baunilha, morango e laranja, evoluindo para um corpo cremoso de chantilly, lírio-do-vale e flor de laranjeira, e finalizando com um fundo de caramelo, algodão doce, âmbar caramelizado, musk e sândalo.

É o tipo de fragrância que dá vontade de comer, como se diz. A nova linha conta com hidratantes, body splash e sabonete líquido.

*Com informações da assessoria de imprensa

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