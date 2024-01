Leka, do BBB1, comenta sobre compulsão alimentar e bastidores dos reality shows

A- A+

Viver vigiada por câmeras 24 horas e ter cada traço físico analisado por milhões de espectadores não é o cenário ideal de rotina para quem sofre de uma compulsão alimentar. Essa, porém, foi a situação enfrentada pela atriz e empresária Leka Begliomini como participante da edição de estreia do Big Brother Brasil, em 2002. Famosa por expor a luta pessoal contra a bulimia no maior reality show do país, ela lança o livro Loka, Eu? Minha história de pesos, limites e big compulsões pela Matrix Editora como uma declaração contra os padrões de beleza inalcançáveis.

Leka foi uma das primeiras a experimentar as consequências do confinamento e da exposição proporcionada pelo programa. Na casa, flagras mostravam momentos em que ela induziu o vômito para manter a forma. O transtorno se tornou o assunto das rodas de conversa em uma época em que a internet engatinhava no país. Ela, porém, só foi se dar conta da repercussão negativa após deixar a atração e sente, ainda hoje, 20 anos depois, os efeitos dessa experiência.

Mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum distúrbio alimentar, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. As mulheres estão entre as mais afetadas. No livro, a atriz conta como cresceu cercada por mitos de beleza e sucesso que supervalorizavam a imagem como forma única de poder e felicidade. Desde muito cedo, ela sentiu na pele os sofrimentos provocados por transtornos de imagem que por muito tempo nem nome tinham.

A obra, que faz refletir sobre o mundo das compulsões e o universo das celebridades, apresenta bastidores do reality show sob a ótica de quem enfrentou os piores medos enquanto era observada por uma audiência gigantesca. No relato de suas memórias, Leka descreve de forma visceral as percepções das provas e dinâmicas do programa que funcionaram como gatilhos para a compulsão que sofria.

Quer saber como era lá dentro, mas visto de dentro? Vou começar pelo pior dia possível. A prova da balança. Eis um pedacinho do inferno na minha memória pessoal. Lá estava eu, frente a frente com aquele momento “desafiador”, a nova palavra criada para falar do horror. Fiquei sem ação. Engoli a seco e, sem que ninguém soubesse a dimensão da cratera que se abria no meu peito por expor

meu peso, ao vivo, para bilhões de pessoas assistirem, eu subi naquela balança. Uma máquina aparentemente inofensiva, matemática, mas de números grandes e assustadores, sustentando o peso do pesadelo que me assolou por tantos anos. (Loka, Eu?, pág. 89)

Exemplo de empreendedorismo feminino, a autora não se deixou abalar pelas dificuldades, mesmo nos momentos mais difíceis. Já foi dona de estacionamento, teve uma agência de produção de eventos, criou uma das primeiras prestadoras de serviços de valet em São Paulo e hoje é sócia-fundadora de uma empresa de produção cultural e de uma marca de roupas, a B.di Body.

Em Loka, Eu?, Leka faz da própria história um alerta sobre os perigos de cobranças irreais relacionadas à aparência feminina e um apelo para que outras mulheres compreendam os reveses e danos que uma vida apenas voltada à imagem pode trazer. O livro funciona ainda como um convite para que a sociedade reavalie valores e examine a validade de imposições de beleza que afligem tantas pessoas.

SERVIÇO:

Livro: Loka, Eu? Minha história de pesos, limites e big compulsões

Autora: Leka Begliomini

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-274-4

Formato: 16 x 23 cm

Páginas: 208

Preço: R$ 47,00

Onde encontrar: Matrix Editora e Amazon

Sobre a autora

Leka Begliomini nasceu em 1974, na cidade de São Paulo (SP). Cursou administração de empresas e jornalismo. Foi no palco, porém, que ela realmente se encontrou. Empreendeu desde muito cedo, atuando em diversas áreas: já foi dona de estacionamento; teve uma agência de criação, produção e promoção de eventos; criou uma das primeiras empresas de serviços de valet a atuar na capital paulista e hoje é socia-fundadora de uma empresa de produção cultural e de uma marca de roupas, a B.di Body. Ela ganhou fama nacional ao participar da primeira edição do Big Brother Brasil. Numa época em que ninguém sabia o que seria esse programa e o que geraria aquela superexposição, Leka ficou lembrada por expor sua bulimia e fazer o assunto ganhar as salas de jantares, as mesas de negócios e os encontros de amigos, numa época em que não existiam redes sociais e “trending topics”.

Veja também

Sabores McFish volta ao cardápio da McDonald's no Brasil; confira data de pré-venda e lançamento