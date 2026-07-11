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sobremesa A nova fase da barista pernambucana Lidiane Santos: o mergulho na confeitaria profissional Profissional se dedica ao ramo de cafés especiais há 16 anos, mas sempre foi apaixonada por doces

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Reconhecida em todo o país como barista das mais competentes (sócia fundadora do Kaffe Torrefação e Cafeteria), Lidiane Santos nunca escondeu a sua outra paixão além dos estudos, consultorias e treinamentos no ramo de cafés especiais: a confeitaria.



Essa paixão está estampada nas vitrines das duas unidades da rede Kaffe, no Espinheiro e em Boa Viagem, que estão tomadas por tortas, bolos com bases leves e barrinhas nada óbvios, delicadamente expostos como joias. Será que perdemos a barista e ganhamos uma minuciosa confeiteira?



Lidiane garante que não. Que pretende se dividir entre as medidas cirúrgicas das sobremesas e a pesquisa da bebida pela qual ficou conhecida, mas que abrir uma marca independente de sobremesas é algo plenamente possível. "Pode acontecer. É uma possibilidade ter uma marca de confeitaria, mas acho que não consigo largar o café", confirma.



Doce no DNA

Nascida e criada em Gravatá, Agreste do estado, Lidiane cresceu vendo a mãe produzindo a todo o vapor, sob encomenda, um dos patrimônios culinários de Pernambuco, o bolo de noiva. Que eu já adianto ser um dos mais saborosos e tenros que esta jornalista que vos escreve em sua incansável busca pelo bolo de noiva pernambucano perfeito já experimentou.



Mas apesar de viver na doce rotina entre glacês e cremes, a profissional foi "sequestrada" pela missão de abrir a cafeteria da família, a Arte Café, na sua cidade natal, e com isso, inevitavelmente, mergulhar no complexo universo do café.



"Sou barista há 16 anos, tive que me profissionalizar para implementar e executar a cafeteria da minha família. Terminei me apaixonando por café e outras vivências no setor foram surgindo", comenta Lidiane.



Torta de pistache de Lidiane Santos. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O universo sensorial continuou sequestrando com exclusividade Lidiane por muitos anos. Constam do seu currículo dezenas de consultorias no Nordeste, palestras Brasil afora, aula em faculdade, treinamentos, cursos e premiação nacional, como ter sido eleita a Melhor Barista do Ano pelo prêmio Melhores do Ano da revista Prazeres da Mesa, em 2017.



O comeback

Para a nossa sorte, Santos desengavetou o apreço pelos doces em 2022, quando ela e o companheiro Eudes Santana inauguraram a filial da Kaffe na Zona Norte.



"Com mais espaço, eu pude começar a evoluir, sair dos bolinhos simples e mergulhar nas pesquisas e desenvolvimento de doces mais elaborados. Sempre busco referências fora do radar comum. Pesquiso os clássicos, mas também busco referências no que está sendo feito agora, coisas atuais", diz a barista confeiteira, que faz questão de destacar que das sua cozinha não saem cópias com um quê autoral.



Ela cria do zero mesmo quando utiliza ingredientes em alta. É o caso da torta de pistache.



Feita com uma massa branca amanteigada de bolo, leva camadas de geleia de frutas vermelhas mais musse de pistache levinho, que também vai na cobertura. Na boca, proporciona um sensorial elegante, longe do dulçor extremo que vemos na maioria das criações com a nut.

Barrinha de banoffee. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Diferencial

Sabe o que é melhor na linha de doces - atualmente composta por 20 opções regulares - da experiente barista e confeiteira novata?



É que a sua expertise com sensorial lhe faz priorizar, durante o processo criativo, as possibilidades de harmonização com... café.

Eu sempre penso nas combinações, busco o equilíbrio do açúcar, da acidez, da cremosidade, para que nada fique enjoativo nem trave no paladar do cliente. Toda sobremesa precisa ter algum elemento central que se conecte com o café", explica.



Cada dia mais imersa nesse universo, Lidiane Santos investe a mesma dedicação aos doces quanto sempre o fez com cafés especiais.



Justo por isso, ela não abre mão de produzir o máximo que pode de suas bases, cremes, massas, geleias, doce de leite e caramelo. No máximo, lança mão de pastas e extratos, como o de baunilha. Em grande parte do seus testes leva em conta um fator essencial para a qualidade do trabalho: a longevidade.



"Às vezes, a sobremesa sai de primeira, mas penso sempre em como mantê-la por mais tempo em vitrine."

Barrinha ruby cake: versão gelada de cheesecake cremoso com base crocante e amanteigada. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Destaques

A vitrine do Kaffe não facilita a vida das formiguinhas de plantão porque tudo parece ser absolutamente delicioso, mas arriscando alguns palpites, diria que as barrinhas geladas são, hoje, a expressão mais assertiva do estilo criativo e açucarado da barista.



A banoffee chocolat tart é uma delas: tem base crocante sablé, recheio cremoso de doce de leite e banana caramelizada, e finalização de chocolate meio amargo.



A lush white é uma das queiridinhas da clientela: a barra gelada é feita com creme de doce de leite e cream cheese, biscoito champanhe embebido em café com leite, cobertura de musse e crocante de caramelo salgado.



Disputando à altura a preferência da turma que não dispensa um docinho, a ruby cake tem base crocante e amanteigada, recheio de cheesecake cremoso, geleia de frutas vermelhas doces e cítricas, e, por fim, musse de cream cheese e pétalas de chocolate.



SERVIÇO

Kaffe Torrefação e Cafeteria

Onde: Rua Barão de Itamaracá, 338, Espinheiro; avenida Conselheiro Aguiar, 2178, Boa Viagem

Informações: @kaffe.tt

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