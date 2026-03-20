A- A+

Sabores 'Lilia', do chef e restaurateur Lucio Vieira, celebra nove anos e recebe Bel Coelho Nos dias 7 e 8 de abril, casa apresentará menu feito a quatro mãos e com opção de harmonização do sommèlier Alain Ingles

O primeiro restaurante do chef e restauranteur Lucio Vieira, o "Lilia", completa nove anos e para celebrar a data, nos próximos dias 7 e 8 de abril, a casa recebe Bel Coelho para um menu a quatro mãos assinado junto ao chef residente Yan Ramos, com opção de harmonização do sommèlier Alain Ingles.



Serão duas noites de jantares comemorativos e um cardápio com sabores que passam pela gastronomia amazônica, em meio a técnicas contemporâneas e texturas diversas.

"Contar com a Bel em nosso aniversário está para além de toda admiração e respetio que temos pelo trabalho dela. Tive o privilégio de aprender muito nos dois anos em que fui cozinheiro no Due, sob comando dela", relembra Lucio, ao falar sobre uma das casas que integram sua trajetória.

O Menu

Da gastronomia amazônica a técnicas contemporâneas e texturas diversas. É este o caminho que o menu voltado à celebração dos noves anos do "Lilia" vai tomar.



Quem for desfrutar dos jantares vai degustar, de entrada, tempurá de pimenta de cheiro recheado com camarão e geleia de bacuri, seguido por crocante de sementes, cremes de avocado e queijo de cabra, além de vinagrete de castanhas e rabanetes coloridos.



Entradas de pirarucu à brás e polvo glaceado no espeto com emulsão de timo e pão frito, vêm na sequência.







Já os pratos principais trazem vegetais tostados com feijão manteiguinha, farinha uarini e beurre blanc de tucupi, e peixe com emulsão de açaí, palmito, creme de plamito, picles de mostarda e couve kale.



O menu será finalizado com sorvete de abacaxi caramelado, crumble de aveia com coco queimado, bolo de coco, abacaxi na brasa e gelatina de hortelã, e toucinho do céu, creme de baunilha do cerrado, sorvete de uvaia e laranja.



Os jantares comemorativos pelo aniversário da casa acontecem em dois horários, às 19h e às 21h, com opção de harmonização assinada pelo sommèlier do Grupo Lilia, Alain Ingles.

O valor, com harmonização, é de R$ 735. Sem ela é de R$ 490.



A história do 'Lilia'

Lucio Vieira, antes de chegar ao 'Lilia', trabalhou com referências como Checho Gonzales e Bel Coelho, em São Paulo e, no Rio, comandou cozinhas como a do Aprazível e do Zazá Bistrô.



À frente do Grupo Lilia, com sete operações gastronômicas, entre bares, restaurantes, bistrôs e cafés, Lucio Vieira está há pouco mais de um ano. O nome "Lilia", a propósito, vem de uma homenagem à sua avó.

O Grupo Lilia se expandiu e atualmente há instalação também na Lapa e na Glória (Labuta Mar). Já o Braseiro Labuta fica localizado no Centro carioca.



No Leblon há, ainda, o Labuta Leblon, o caçula do grupo que preza pela identidade própria nos cardápios de cada um dos espaços.

O Lilia Bistrô, Lilia Café e o Labuta Bar também integram o rol de casas do Grupo Lilia, sob o comando de Lucio Vieira.

SERVIÇO

Celebração dos nove anos do 'Lilia'

Com menu assinado por Bel Coelho e pelo che residente Yan Ramos

Quando: dias 7 e 8 de abril, às 19h e às 21h

Onde: Rua do Senado, 45, Lapa, Rio de Janeiro

Informações: @lilia.restaurante

Reservas: (21) 9 8777-5660



R$ 735 (com harmonização) e R$ 490 (sem harmonização)

Funcionamento da casa: segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 19h30 às 22h30; sábados, das 12h às 16h e das 20h às 22h30

Veja também