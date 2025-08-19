A- A+

Inusitado Linguiça do amor: empresa de Blumenau, em Santa Catarina, entra na moda da receita viral Marca que produz o embutido há mais de 90 anos lança produto em parceria com a confeiteira Mônica Ferreira

A prova de que o morango do amor ganhou versões inimagináveis está neste preparo inusitado. No lugar da fruta, linguiça artesanal. Uma marca que produz o produto há 90 anos, no Sul do Brasil, mirou no hype para mostrar as possibilidades da produção.

Trata-se da Olho Embutidos, que faz a linguiça Blumenau há 90 anos, em Santa Catarina, e que convidou a confeiteira Mônica Ferreira, de Pomerode (SC), para criar a Linguiça Blumenau do Amor.

Para a receita, Mônica cortou o ingrediente em rodelas, selou na frigideira e passou, em seguida, por uma cobertura composta de açúcar, água e corante.

Para trazer um novo sabor à criação, ela adicionou pimenta calabresa na calda. “O resultado é um doce muito equilibrado, que certamente faz jus à curiosidade de quem decidir provar”, diz.

Segundo a diretoria da empresa, a receita deu tão certa que, a partir da divulgação nas redes sociais da marca, a confeiteira passou a receber pedidos da Linguiça Blumenau do Amor.

Para quem é de outros estados do Brasil e ainda não conhece a iguariaa, trata-se de um embutido de cortes especiais de carne suína temperada e lentamente defumada, que é produzido pelos imigrantes alemães que colonizaram Pomerode (SC) há cerca de um século - região que no passado fazia parte do município de Blumenau (SC).

Desde 2024, o produto tem Indicação de Origem Geográfica e só pode ser produzido em 16 municípios catarinenses. Também desde 2024, é patrimônio imaterial de Santa Catarina.

*Com informações da assessoria de imprensa!

Veja também