A- A+

LANÇAMENTO Livro "Cores e Sabores de Pernambuco" chega à 3ª edição com foco em cultura e gastronomia A obra será oficialmente apresentada ao público no dia 24 de julho, às 19h, durante um evento para convidados no Restaurante Catamaran

A conexão entre comida, cultura e identidade volta ao centro da mesa com o lançamento da 3ª edição do livro Cores e Sabores de Pernambuco.

A obra será oficialmente apresentada ao público no dia 24 de julho, às 19h, durante um evento para convidados no Restaurante Catamaran, no Recife.

Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel em PE), o livro é um fruto derivado do Festival Brasil Sabor.

Mais do que um retrato de sabores, a obra lança um olhar atento sobre os territórios, os estabelecimentos e os profissionais que movimentam o setor de alimentação fora do lar no estado.

Suas páginas reúnem imagens e informações sobre os pratos criados especialmente para o festival e revelam histórias e personagens que representam a diversidade da gastronomia pernambucana - do Sertão ao Litoral.

A nova edição traz também um marco importante do projeto: a estreia do Festival Brasil Sabor em Fernando de Noronha.

Na ilha, a Abrasel em Pernambuco ainda promoveu jantares colaborativos entre talentos locais e chefs convidados, possibilitando um poderoso intercâmbio gastronômico e cultural.

Outra novidade é a inclusão de um editorial que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França, destacando a influência do país europeu na gastronomia pernambucana e alguns dos seus principais agentes regionais.

"A cada página, o livro Cores e Sabores evidencia o potencial da gastronomia como vetor de intercâmbio, turismo e valorização regional", diz Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

"Mais do que um registro da culinária pernambucana, este livro mostra como a gastronomia traduz quem somos, de forma criativa, afetiva e conectada com o território. É uma forma de reconhecer o valor dos profissionais que mantêm viva essa identidade todos os dias", afirma Rhaissa Soares, diretora executiva da associação.

Nesta edição, o Cores e Sabores de Pernambuco conta com patrocínio da Adepe, Governo de Pernambuco, PE Produz, Visite Fernando de Noronha, BNB, Governo Federal, Empetur, Pitú e Prefeitura do Recife. Não haverá venda de exemplares.

Veja também