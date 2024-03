Livro "Disfrutar" reúne principais criações de chefs espanhóis triestrelados

A- A+

O restaurante três estrelas Michelin Disfrutar, de Barcelona, na Espanha, eleito 2º melhor restaurante do mundo pela premiação The World's 50 Best Restaurants 2023, desafia desde a sua fundação, em 2014, as concepções tradicionais da alta gastronomia espanhola, utilizando técnicas modernas para transformar os ingredientes. Toda a trajetória de sucesso é recontada no livro que leva o nome da casa, cujo segundo volume acaba de ser lançado pela editora Abalon.

Para promover a obra de 526 páginas, Eduard Xatruch, um dos três chef à frente do Disfrutar, juntamente com Oriol Castro e Mateu Casañas - todos com 15 anos de experiência como chefs no elBulli, de Ferran Adrià -, esteve em São Paulo em dezembro. Na data, encabeçou uma aula demonstrativa na escola francesa Le Cordon Bleu, seguida de tarde de autógrafos e bate-papo com a imprensa.

A nova edição do livro do Disfrutar traz em imagens, receitas detalhadas e testemunhos pessoais a evolução criativa do restaurante gastronômico entre os anos de 2018 e 2020. Dando, assim, continuidade à ambiciosa obra editorial do “Disfrutar Vol. 1", que em 2021 deu início à retrospectiva do impressionante catálogo criativo dos chefs com 116 receitas que fizeram parte dos menus entre 2014 e 2017.

Para o “Disfrutar Vol. 2” foram selecionadas 96 receitas que provam, tanto pelas técnicas desenvolvidas quanto pelos conceitos genuinamente inovadores estabelecidos, porque a casa continua a liderar a vanguarda da culinária mundial com um estilo próprio que se tornou referência. A obra ainda conta com poucos exemplares à venda, em inglês, na Agência Síbaris, por R$ 1.500. Interessados podem entrar em contato pelo Instagram.

Sobre os chefs

Amigos há mais de 25 anos, quando se conheceram trabalhando na cozinha do lendário restaurante elBulli, Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas se juntaram em 2012 - um ano após o fechamento definitivo do restaurante de Ferran Adrià - para abrir o Compartir Cadaqués, elevando o conceito dos tradicionais bares de tapas.

A combinação de talentos acabou gerando um dos melhores restaurantes do mundo, o Disfrutar, inaugurado em 2014. Juntos, avançaram em criatividade e desafiaram os limites da culinária em uma escalada constante, iniciada em 2018, quando estrearam na lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo em 18º lugar. O que então lhes rendeu o prêmio de entrada em mais alta posição no ranking. Recentemente, o restaurante recebeu as desejadas três estrelas do Guia Michelin, na edição espanhola de 2024.

Com DNA pautado na emoção criativa, o menu degustação do Disfrutar apresenta uma culinária mediterrânea audaciosa, divertida e moderna, buscando o sabor como premissa principal. Pratos como o “Panchino relleno de caviar y crema agria” ou o “Pesto multiesférico con pistachos tiernos y anguila” traduzem a alma vanguardista da casa.

