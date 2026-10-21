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LITERATURA Novo livro de Flávia Brunelli explora versatilidade da carne suína; saiba mais "Suíno: do tradicional ao extraordinário" discorre sobre história e diferentes possibilidades de cortes e preparos

Presente em cozinhas de diferentes partes do mundo, o porco atravessa séculos de história, tradições e culturas alimentares.



De receitas cotidianas a preparações sofisticadas, a carne suína pode assumir formas, sabores e técnicas diversas. E é sobre essa diversidade que a chef Flávia Brunelli explora em "Suíno: do tradicional ao extraordinário", livro recém-lançado pela Editora Senac São Paulo.

Com receitas de Flávia e criações de chefs convidados, o livro vai do campo à mesa para apresentar o papel do porco na gastronomia, sua trajetória histórica, a versatilidade da carne, cortes e modos de preparo.

“Ter a participação de chefs que admiro torna esse projeto ainda mais especial e mostra, mais uma vez, que a carne suína tem espaço nos cardápios mais renomados. É uma proteína extremamente versátil, que pode e deve ser explorada em todas as suas possibilidades”, destaca a autora.

Brunelli percorre diferentes tradições gastronômicas e apresenta receitas autorais e clássicas, passando por massas, risotos, assados, preparos de longa cocção e receitas que valorizam o aproveitamento integral do animal.



Além da carne

A dimensão cultural do ingrediente também ocupa espaço importante na publicação.



O capítulo “História de um protagonista”, por exemplo, mostra como o porco esteve presente ao longo dos séculos, desde seu papel na alimentação de sociedades antigas até sua relação com ciência, religião, simbolismos, economia e gastronomia.

Tantos lugares

O livro apresenta, ainda, preparações brasileiras e de diferentes países, incluindo dwaeji bulgogi, da Coreia do Sul; curry de carne suína da Tailândia; souvlaki, da Grécia; ossobuco suíno e saltimbocca da Itália; ceviche de lombo do Peru; além de preparações associadas à culinária dos Estados Unidos e de outras tradições asiáticas.

A publicação também traz também receitas assinadas por 13 chefs premiados, como Alex Atala, Rodrigo de Oliveira, Luiz Felipe Souza, Geovane Carneiro, Ligia Karazawa, entre outros.



Nos pratos apresentados, estão katsu sando, porchetta, cassoulet com carne de porco, stinco suíno, joelho de porco, bochecha suína empanada e frita, além de diferentes versões de leitão, pancetta, costelinha e lombo.

“O livro amplia o olhar sobre a carne suína, seus cortes, técnicas e possibilidades gastronômicas. É uma proteína presente em diferentes culturas e que merece ser cada vez mais conhecida e valorizada no Brasil”, conclui a chef Flávia Brunelli.

SERVIÇO

"Suíno: do tradicional ao extraordinário" (Senac São Paulo)

Da chef Flávia Brunelli

A partir de R$ 120 via link

Informações: @sescsp

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