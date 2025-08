Paraty é homenageada em livro da chef Gisela Schmitt; saiba mais sobre a publicação

A- A+

A chef de cozinha Gisela Schmitt não é filha das águas de Paraty (mas poderia), litoral do Rio de Janeiro, na verdade nasceu em São Paulo, mas, em 2008, chegou à cidade para prestar uma consultoria, casou, começou a empreender no ramo gastronômico, e criou seus filhos.

Schmitt comanda o charmoso restaurante Gastromar e o projeto Sem Pressa, uma traineira de 50 pés onde oferece um catering de nível enquanto os visitantes apreciam a paisagem ao longo do percurso.



Eternizando

a paixão

A paixão de Gisela por Paraty será eternizada através do livro “Para Ti Sem Pressa: O Navegar da Cozinha de Gisela Schmitt e o Gastromar”, escrito pela cozinheira em parceria com a advogada Susete Gomes, e publicado pela WMF Martins Fontes.

A publicação tem 321 páginas e é uma edição bem cuidada, sobretudo no tocante às imagens e ao design, que remetem ao frescor e bucolismo da paisagem entrecortada por casario antigo preservado e as ilhotas vizinhas.

Mas o livro não tem narrativa descritiva massante. Gisela dá um tom pessoal e amoroso com o qual aquele pedaço de terra lhe acolheu há alguns anos.

“Ter um restaurante ou sair da capital nunca esteve nos meus planos”, diz Gisela que, em São Paulo, tinha seu próprio catering, prestava consultorias de A&B para outros restaurantes e dava aulas de culinária.

“Mas tive a oportunidade de fazer, naturalmente, a mudança de rota que muitos desejam. Agora, quero que minha história inspire quem sonha em mudar de rumo - a entender que, ao sair de uma cidade grande e aplicar sua experiência em um lugar menor, é possível abrir horizontes, criar oportunidades e impulsionar comunidades, relembra Gisela.

Restaurante Gastromar, de Gisela Schmitt. Foto: Divulgação

Receitas

Mesmo não sendo um livro descritivo, em “Para Ti Sem Pressa: O Navegar da Cozinha de Gisela Schmitt e o Gastromar”, a chef de cozinha ensina alguns clássicos para quem pretende se aventurar.

Ela dá detalhes das ostras vindas de Ilha Grande Àquela Mignonette, a Lula Sudoeste, batizada em alusão ao nome do barco de Careca, pescador que lhe garante o molusco semanalmente, e o Siriquete, bolinho feito com o crustáceo cultivado e catado à mão nas comunidades tradicionais do Saco do Mamanguá, entre outros pratos.

Gisela também ensina drinques como o curioso Peixetini, um dry martini que inclui conserva de carapau feita no restaurante e decorado com um rabo de sardinha.



Lançamento

O primeiro lançamento de “Para Ti Sem Pressa: O Navegar da Cozinha de Gisela Schmitt e o Gastromar” será na própria Paraty, amanhã, 1º de agosto, durante a Feira Literária Internacional de Paraty 2025.



Gisela vai participar da mesa redonda "Mulheres e o Oceano: uma conversa que navega entre o empreendedorismo feminino com propósito, a paixão pelo oceano e a visibilidade para outras mulheres" e, em seguida, receberá o público para autografar o título que vai ser vendido a R$ 228.

Em seguida, Gisela Schmitt lança “Para Ti Sem Pressa: O Navegar da Cozinha de Gisela Schmitt e o Gastromar”, em São Paulo, na Livraria da Travessa, e finalizando a tour de lançamentos no Rio de Janeiro, na unidade carioca da mesma livraria na capital paulista.



SERVIÇO

“Para Ti Sem Pressa: O Navegar da Cozinha de Gisela Schmitt e o Gastromar”

Pela WMF Martins Fontes, em português e inglês

Preço: R$ 228

