REALITY SHOW "Love Taste - Receita para o Amor" é novo reality do SBT e mistura culinária e romance; saiba mais Programa estreia na quarta-feira (7), às 23h, com Carlos Bertolazzi e Milene Uehara

As caçarolas prometem esquentar ainda mais na TV aberta, a partir desta quarta-feira, 7 de janeiro, com a estreia do reality show “Love Taste - Receita para o Amor”, às 23h, no SBT.

A atração, que terá o já conhecido chef de cozinha Carlos Bertolazzi como um dos apresentadores, que ficará responsável por auxiliar e avaliar a técnica, sabor e criatividade dos pratos, e Milene Uehara, que faz sua estreia como apresentadora, é uma produção assinada pelo SBT, em parceria com a NBCUniversal e as produtoras brasileiras Leão do Norte e Movioca.



“É uma oportunidade incrível de sempre estar se reinventando, já fiz muita coisa de gastronomia na TV, mas misturar gastronomia com relacionamento é a primeira vez. Sem dúvida alguma é um reality gastronômico diferente de todos os outros formatos que buscam apenas a competição", comenta Bertolazzi.

Dinâmica

O diferencial do programa, conta a organização, será basicamente o conceito que vai nortear as dinâmicas da comeptição: a reunião de relacionamento, lifestyle e gastronomia.

O objetivo é que o paladar seja o principal ingrediente na busca por alguém que possa acender uma chama especial.

A atração propõe um desafio diferente - conquistar o coração e o paladar da pessoa amada.

No programa, os participantes enfrentam provas culinárias criativas com o seguinte objetivo final: provar que o amor também pode ser conquistado pelo estômago.



1º EP

No primeiro episódio da temporada, o público conhece melhor a 'Lover' Denise Sangiorgio e seus pretendentes. As duas provas iniciais são dedicadas às primeiras impressões, etapa fundamental para o início da jornada romântica.

No primeiro desafio, os participantes precisam preparar entradas que representem sua personalidade. Já na segunda prova, eles voltam a colocar a mão na massa para criar suas receitas imbatíveis de primeiro encontro, apostando em sabor, apresentação e emoção para conquistar a 'Lover'.



SERVIÇO

“Love Taste – Receita para o Amor" vai ao ar todas as quartas-feiras, às 23h, no SBT

*Com informações da assessoria de imprensa

