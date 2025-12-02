A- A+

SOBREMESA Maçã do amor em versão torta: confira passo a passo da receita para compartilhar Utilizando biscoito Maizena, creme de baunilha e groselha, sobremesa é opção para o fim de ano

Quem nunca provou uma maçã do amor? Sobremesa típica das festas juninas, é um dos símbolos da comida de rua das quermesses.

Que tal adaptar a receita e transformá-la em uma torta?

Essa é a proposta do time de culinaristas da empresa Galo, que aposta em um creme de baunilha e na massa feita de biscoito Maizena, confira o passo a passo.

RECEITA

Torta Maçã do Amor

Ingredientes da massa:

1 pacote de biscoito Maizena (360g)

4 colheres de sopa de manteiga

1 ovo

Ingredientes do creme:

1 lata de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

4 colheres de sopa de amido de milho

4 gemas

1 colher de sopa de essência de baunilha

Ingredientes da cobertura:

6 maçãs em fatias

1/2 xícara de chá de groselha

1 xícara chá de água morna

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

Modo de preparo:

Triture os biscoitos e misture com a manteiga e as gemas. Forre o fundo e lateral de uma forma e leve para o forno aquecido a 180°C por 15 minutos

Para o creme misture em uma panela o leite condensado, leite, amido e as gemas

Misture e cozinhe até engrossar, desligue o fogo e acrescente a essência e espalhe o creme sobre a massa já assada

Para a cobertura misture a gelatina já hidratada e aquecida com a água morna e em

seguida junte a groselha

Espalhe sobre o creme as maçãs em fatias, formando uma camada grossa e, em seguida, regue com a calda de gelatina

Leve para gelar por uma hora

*Com informações da assessoria de imprensa

