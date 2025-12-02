Maçã do amor em versão torta: confira passo a passo da receita para compartilhar
Utilizando biscoito Maizena, creme de baunilha e groselha, sobremesa é opção para o fim de ano
Quem nunca provou uma maçã do amor? Sobremesa típica das festas juninas, é um dos símbolos da comida de rua das quermesses.
Que tal adaptar a receita e transformá-la em uma torta?
Essa é a proposta do time de culinaristas da empresa Galo, que aposta em um creme de baunilha e na massa feita de biscoito Maizena, confira o passo a passo.
RECEITA
Torta Maçã do Amor
Ingredientes da massa:
1 pacote de biscoito Maizena (360g)
4 colheres de sopa de manteiga
1 ovo
Ingredientes do creme:
1 lata de leite condensado
2 xícaras de chá de leite
4 colheres de sopa de amido de milho
4 gemas
1 colher de sopa de essência de baunilha
Ingredientes da cobertura:
6 maçãs em fatias
1/2 xícara de chá de groselha
1 xícara chá de água morna
1 envelope de gelatina incolor sem sabor
Modo de preparo:
Triture os biscoitos e misture com a manteiga e as gemas. Forre o fundo e lateral de uma forma e leve para o forno aquecido a 180°C por 15 minutos
Para o creme misture em uma panela o leite condensado, leite, amido e as gemas
Misture e cozinhe até engrossar, desligue o fogo e acrescente a essência e espalhe o creme sobre a massa já assada
Para a cobertura misture a gelatina já hidratada e aquecida com a água morna e em
seguida junte a groselha
Espalhe sobre o creme as maçãs em fatias, formando uma camada grossa e, em seguida, regue com a calda de gelatina
Leve para gelar por uma hora
*Com informações da assessoria de imprensa