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Saúde Maçã: nutricionista dá dicas sobre a melhor forma de consumir a fruta no dia a dia In natura ou no suco? O organismo responde diferente a cada situação de consumo

Comer uma fruta in natura ou tomar sua versão em suco não é a mesma coisa. Isso porque o organismo responde de formas diferentes a cada situação. Quer saber como?

Ao transformar a fruta em bebida, especialmente quando o líquido é coado, parte das fibras se perde, a saciedade tende a diminuir e os açúcares podem ser absorvidos mais rapidamente.

Retirar a casca também reduz o aproveitamento de alguns nutrientes. Por isso, do ponto de vista nutricional, a melhor opção costuma ser consumir a maçã inteira, com casca e bem higienizada.

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 100 gramas de maçã com casca fornecem cerca de 2,4 gramas de fibras, contra 1,3 grama na versão descascada, uma diferença de aproximadamente 85%. A casca também concentra compostos antioxidantes, como os polifenóis, enquanto as fibras contribuem para o funcionamento intestinal.

Para a nutricionista Larissa Lima, dos Hospitais São Camilo de São Paulo, vale lembrar: “A casca não é apenas uma proteção da fruta. Ela concentra parte das fibras e dos compostos antioxidantes que são importantes para a alimentação. Quando a retiramos, a maçã continua sendo saudável, mas perdemos parte desses nutrientes. Por isso, sempre que possível, vale consumir a fruta inteira”, explica Larissa.

Consumo diário

A reomendação é que pessoas com mais de dez anos consumam pelo menos 400g de frutas, verduras e legumes por dia, de acordo com a

Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para adultos, a orientação é de 25 gramas de fibras alimentares naturalmente presentes nos alimentos diariamente. Uma maçã média com casca, de aproximadamente 180 gramas, fornece cerca de 4,3 gramas de fibras, contribuindo para atingir essa meta.

Não existe, porém, uma recomendação específica de quantas maçãs devem ser consumidas diariamente.

“Não existe uma quantidade obrigatória de maçãs por dia. Uma unidade pode fazer parte da alimentação, mas não substitui a variedade de frutas e vegetais recomendada. O mais importante é olhar para o conjunto do que se come ao longo do dia, e não esperar que um único alimento ofereça todos os nutrientes de que o organismo precisa”, orienta a nutricionista.

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