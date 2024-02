A- A+

Macarrão Macarrão com manteiga e sálvia é opção prática e rápida; aprenda passo a passo O prato pode ser preparado em cerca de 20 minutos

Nada melhor do que uma receita de macarrão para repor as energias durante o Carnaval. A dica é apostar em um prato que leva manteiga, queijo parmesão e sálvia, para dar um gostinho especial.

A receita, da empresa Renata, é uma opção prática e rápida para os dias de folia e também para o dia a dia, mas sem perder a sofisticação. O prato pode ser preparado em cerca de 20 minutos.

RECEITA

Macarrão com manteiga e sálvia



Ingredientes:

1/2 pacote (250 g) de macarrão farfalle

1/2 xícara (100 g) de manteiga sem sal

1/2 xícara (chá) de folhas de sálvia (lavadas)

1 colher (chá) de sal

1 colher (café) de pimenta-do-reino moída (opcional)

1 pacote (100 g) de queijo parmesão



Modo de preparo:

Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100 g de massa crua. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Antes de escorrer a massa, reserve meia xícara (chá) da água do cozimento. Escorra e reserve.

Em uma frigideira grande, com o fogo em temperatura baixa, junte a manteiga e as folhas de sálvia e deixe que derreta lentamente, refogando por 2 minutos. Acrescente o macarrão reservado e a água do cozimento reservada, refogue por mais 1 minuto e desligue o fogo.

Ajuste o sal e adicione a pimenta-do-reino moída (opcional). Se preferir, polvilhe queijo parmesão antes de servir.

