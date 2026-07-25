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MADAME OLYMPE Conheça o Madame Olympe, no Rio, com assinatura de Claude Troisgros e Jessica Andrade Restaurante fine dining, no Leblon, conquistou uma estrela no Guia Michelin 2026 com poucos meses de funcionamento

Com apenas oito meses de portas abertas, o restaurante Madame Olympe, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro, levou a primeira estrela no respeitado Guia Michelin 2026, em abril passado.



Um tempo recorde, considerando ser ainda um projeto novo em folha e o rigor de avaliação pelo qual a publicação é conhecida.

Em junho passado, ainda, a casa ficou no 23º lugar na lista "100 Melhores Restaurantes do Brasil" da revista Exame.



Fachada e salão do Madame Olympe, para 24 pessoas. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

Saudade e homenagem

Mas é aquela coisa. Quando a assinatura é Troisgros, feitos como esse não são exatamente uma surpresa.



O pequenino restaurante do chef francês radicado no Brasil, Claude Troisgros, com disputados 24 lugares, tocado em parceria criativa com a chef carioca Jessica Trindade, é uma bela homenagem à mãe do cozinheiro, Olympe Forté, e, desde o dia 1, lota.



"Desde a abertura do Madame Olympe, o restaurante tava lotado por, imagino, duas questões: a saudade do restaurante Olympe [também em homenagem à matriarca], que existiu por 28 anos no Jardim Botânico [passando por diversas fases], e, segundo, porque é um restaurante pequeno", opina Claude.



O impacto da estrela, obviamente, veio, aumentando a procura e elevando as expectativas, mas foi a saudade, em definitivo, que levou os clientes pelo braço.

Caranguinho é snack divertido e garante o post no "Insta". Menu pode ser harmonizado. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

Dentro da caixinha

"Guardados" por uma fachada quadradinha de madeira, cozinha e salão, e delicadas luminárias flutuantes de papel-arroz assinadas por Thomaz Velho, anunciam a celebrada assinatura de Claude no fine dining, tendo como clara referência o extinto Olympe, que congregava na gastronomia e no layout sofisticação, uma prerrogativa do trabalho do chef francês desde que chegou ao País em 1979.



Agora, junto com Jessica - que está no Grupo Troisgros Brasil desde os 19 anos, quando entrou como aprendiz logo após se formar pela Universidade Estácio de Sá - divide a criação dos menus degustação - oferecidos em oito e quatro etapas, com ou sem harmonização.

Europa, América, Ásia

Ao longo do menu, que muda de acordo com as estações, isso se confirma. Vemos o desfile, prato a prato de ingredientes brasileiros, desenvolvidos em criações elegantes, dispensando extravagâncias, e focadas no sabor.



Em minha visita, o menu ainda entregou um outro idioma, ali combinando-se com França e Brasil.

Insumos nobres e presença asiática maciça: resultado do processo criativo de Claude e Jessica. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

Havia muitas presenças asiáticas - algas, furikake, gochugaru (pimenta vermelha coreana), curry, mochi. A cada etapa servida, um cartão com pinturas divertidas, feitas por Jessica, antecipam de forma lúdica a chegada dos pratos, quebrando a possível austeridade desse tipo de jantar.



O atendimento entra nessa conta também. Cordial e leve, informativo sem cansar. A carta da casa disponibiliza mais de 150 rótulos selecionados por Haroldo Nunes.



Espaço para trocas

Caçador de novidades, Troisgros e a talentosa Jessica dividem as criações de forma que a personalidade seja sempre a do restaurante, algo como um selo.



"Jessica faz um prato novo, eu provo e daí começam as mudanças. Afinando o prato, caso precise, coloco mais a minha personalidade, a gente troca ideias, até chegar a um prato novo de grande qualidade", compartilha Claude.



Para começo de conversa, um divertido snack chega vermelhudo, tingido com tinta de lula. O Caranguinho parece ter saído de um desenho animado. É um minicaranguejo de massa filo recheado com tartar de cavaquinha e ovas.



O garimpo de insumos nobres segue com vieira na brasa, folhas de azedinha, beurre blanc e rabanete negro, prato batizado de Minha Terra.



Dos pontos altos da noite: o Bifenori, um filé mignon com alga nori, jus de poulet (redução dos sucos e ossos de frango), gari (gengibre jovem em conserva), couve-de-bruxelas, arroz pérola e furikake. Aqui, tem tudo o que uma boa comida precisa.



Pontos corretos, texturas distintas em um só lugar, cor e muito, muito sabor. Não deixo de fora dos 'mais mais' do menu de oito etapas as duas sobremesas, a Jardim da Madame, montada com sorvete de kefir, baunilha brasileira, tamarindo, suspiro, ovo nevado, cogumelo enoki e flor. Tão imprevisível, tão delicada e confortável.



E o Bonne chance, um mochi de paçoca, oferecendo votos de prosperidade para o comensal. Um presente para fechar a noite assinada por essa dupla competentíssima que, de quebra, esbanja carisma.

Não há dúvidas que o Madame Olympe é um ponto de virada na gastronomia autoral do Rio de Janeiro. E a gente agradece por isso.

Palmito pupunha, kefir, Escreva a legenda aqui

O menu completo do Madame Olympe (maio de 2026), confira abaixo:

Para começar

Croissant rolls, biscoito polvilho ao curry, focaccia crispy, azeite Blend Troisgros produzo pela Potenza (CT)

Caranguinho

Cavaquinha, siri, ova, gochugaru

Não é uma ostra

Olhe, cheire, deguste e descubra

Minha terra

Vieira na brasa, folhas de azedinha, beurre blanc e rabanete negro

Onça

Ravioli, abóbora cabotiá, tempurá, pupunha laminado na hora, azeite CT

Beterraba azul

Sorvete de beterraba, Queijo Azul do Bosque, espumante brut

Peixe com Banana

Robalo, escama de banana, salicórnia da Praia de Saquarema (planta marinha conhecida como sal verde) e molho aveludado de castanha-de-caju

Bifenori

Filé mignon com alga nori, jus de poulet, gari, couve-de-bruxelas, arroz pérola e furikake



Jardim da Madame

Sorvete de kefir, baunilha brasileira, tamarindo, suspiro, ovo nevado, cogumelo enoki e flor



Bonne chance

Mochi de paçoca

O cliente pode ainda optar pela etapa "Queijos do Brasil", cobrada à parte

Mochi de paçoca lembra uma surpresa de uva por fora. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

Jéssica: a única

E aqui, mais um gol de entrada do Madame Olympe: Jessica Trindade é a primeira chef mulher a conquistar a estrela Michelin no Rio de Janeiro, e a segunda no Brasil.



"Trabalhamos muito com produtores da região, cariocas principalmente, utilizando sempre técnica francesa valorizando o algum produto brasileiro. Não temos ingredientes prioritários [no Madame], mas, sim, sabor, principalmente acidez, que é a minha marca e a marca da família Troisgros", comenta Claude.



Mais sobre Jessica Trindade

A chef Jessica Trindade pertence a uma nova geração de chefs de cozinha que estão revolucionando a gastronomia brasileira. Sua carreira começou no Rio de Janeiro, quando, aos 18 anos, se formou em Gastronomia pela Universidade Estácio de Sá. Nesse período, foi convidada a integrar, como aprendiz, o Grupo Troisgros Brasil.



Fez também estágios no restaurante Maison Troisgros (três estrelas Michelin), em Roanne, e no restaurante Mirazur, (três

estrelas Michelin), em Menton, ambos na França. Trabalhando ao lado da família Troisgros, aprendeu que cozinhar é a arte de harmonizar os tesouros da terra.



Atualmente, comanda as cozinhas dos restaurantes Chez Claude e Madame Olympe, no Rio de Janeiro. Em 2026, foi agraciada com o prêmio Chef Revelação da Revista Prazeres da Mesa e de Chef do Ano pela Revista Veja Rio 2026/2027.

SERVIÇO

Madame Olympe

Onde: Rua Conde de Bernadote, 26, Leblon, Rio de Janeiro (RJ)

Menu com oito etapas - R$ 540; menu com quatro etapas - R$ 440 / Harmonização com vinhos é opcional - R$ 420 (para o menu de oito etapas) e R$ 280 (para o menu de quatro etapas)

Informações e reservas: (21) 99483-0075 e @madame.olympe



*A jornalista visitou o restaurante a convite de Claude Troisgros em parceria com a Gol Linhas Aéreas

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