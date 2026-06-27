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São João Mãe e filha ensinam o preparo de uma sopa de milho que é tradicional nos encontros de família Barista Isabele Almeida apresenta receita da mãe Mirian Oliveira, que costuma juntar amigos e familiares no bairro da Várzea, no Recife

O mês de junho pode até não ser dos mais frios pelas bandas do Nordeste. Mas o clima ameno e chuvoso estimula a vontade de se aquecer com receitas de comfort food.

Nessa missão, a sopa encorpada com carne e pedaços de milho verde, preparada há décadas por dona Mirian Oliveira, cumpre não só o papel de reconfortar, mas também o de conectar família e amigos em volta da mesa.

Uma receita apresentada com orgulho pela barista e idealizadora do A Vida é Bela Café e do O Melhor Cantinho da Cidade, ambos na Várzea, Zona Oeste do Recife, Isabelle Almeida. Ver a mãe preparar o prato é relembrar momentos ligados aos festejos juninos, cercados por tios, primos e irmãos.

Receita

"Esse prato está muito ligado à história de mainha, que sempre gostou de comprar milho na feira, de ir à Ceasa e de comer comida da roça", conta Isabelle, adiantando que essa tradição veio dos avós, naturais de Vertentes, no Agreste de Pernambuco.

“A família sempre comeu muitas frutas e vegetais. "E essa sopa, minha mãe começou a fazer nessa época como forma de atrair a família. Até hoje, eles cobram esse prato”, completa.

Do ponto de vista gastronômico, tamanho sucesso se justifica pela carne de músculo desfiada na panela de pressão, que vai ao fogo com temperos como alho, páprica e coentro, além de tomate e pimentão, que ajudam a engrossar o caldo, enriquecido ainda por pedaços de calabresa.

Isso sem citar outros ingredientes, como penne, grãos e rodelas de milho verde. O resultado é um líquido encorpado, bem temperado e aromático.

Tradição

"Fica com um toque apimentado por conta da calabresa, além de o milho absorver o sabor, porque todo o cozimento é feito junto. Só depois, quando se apaga o fogo, é que se coloca o macarrão penne ou parafuso", ensina Mirian. Ela, que é dentista, mas nunca deixou de cozinhar, sempre entendeu que as festas juninas se constroem também pela comida. Não à toa, canjica, bolo de milho e pamonha também figuram nesse cardápio afetivo.

Mais ainda quando esses pratos são preparados na Várzea, região onde a família cresceu e se estabeleceu. "A Várzea parece uma cidadezinha do interior. As pessoas ainda ficam na rua ou na calçada. Por isso, o tempo junino se encaixa tão bem. Muita gente faz fogueira, assa milho na brasa e coloca a conversa em dia", resume Isabelle. E é justamente em um bairro que ainda preserva os costumes de vizinhança que a receita encontra seu cenário ideal.

Dica 1 - Valorize os ingredientes da estação: mho verde, macaxeira, amendoim, coco e frutas típicas estão no auge da safra durante o período junino. Além de mais saborosos, costumam apresentar melhor preço.

Dica 2 - Cozinhe para compartilhar: o São João tem na mesa um dos seus principais pontos de encontro. Aposte em receitas que rendam boas porções e possam ser servidas no centro da mesa, incentivando a conversa e a convivência entre familiares e amigos.

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