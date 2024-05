A- A+

aniversário Mafalda completa 5 anos com Hamburgada no próximo domingo (5) Além de burgers preferidos da clientela e chopps artesanais, a celebração contará com DJ e jazz ao vivo

A Mafalda Hamburgueria Artesanal, que fica no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, está completando 5 anos de existência. Para celebrar a data, vai promover uma “hamburgada” neste domingo (5), das 13h às 18h, com direito a música ao vivo e mais.

Com um cardápio especial, a Mafalda trará os burgers mais queridos da clientela, além de chopp artesanal, no climinha de quintal. Para acompanhar o momento, na música as atrações serão DJ Maya, Breno Lira (com jazz, ao vivo) e a Triduo instrumental.

Serão servidos os burgers preferidos da clientela | Foto: Divulgação

SERVIÇO

Hamburgada da Mafalda

Quando: Domingo (5), das 13h às 18h

Onde: Mafalda | Estrada Real do Poço, 97, Poço da Panela - Recife/PE

Informações: @mafaldahamburgueria

