Sabores Magnum lança no Brasil chocolate rosa feito com cacau ruby; saiba mais sobre a novidade O chocolate ruby surpreende apaixonados por sorvete com sabor único e autêntica cor rosa

A Magnum anunciou o lançamento no páis da nova linha ruby, feito com chocolate de tonalidade rosa com sabor único e sem adição de corantes ou aromas de frutas. Dessa imersão, nasceu o picolé Magnum Ruby, popular em diversos países, desde o Japão até a Turquia.



Criado pela Barry Callebaut, a principal fabricante mundial de chocolates de alta qualidade e produtos de cacau, o chocolate ruby oferece uma nova dimensão de sabor: uma combinação entre as frutas vermelhas e a suavidade aveludada. O recheio de baunilha do sorvete, com o sutil toque do Ruby, proporciona uma jornada sensorial cremosa e única, diferente de qualquer outra coisa no mercado.

“Magnum é expert em chocolates, e esse ano inova mais uma vez ao lançar um novo tipo de chocolate dentro do mercado de sorvetes brasileiro. Quisemos resgatar a essência do chocolate ruby, para oferecer uma novidade surpreendente. Com a casquinha crocante de chocolate rosa, sem corantes, Magnum Ruby é diferente de tudo que já experimentamos antes”, explica Camila Conti, head de Marketing de Sorvetes da Unilever.

Magnum Ruby é rosa de verdade e feito com os mais finos ingredientes da Barry Callebaut. O novo Magnum Ruby já pode ser encontrado no mercado brasileiro.

