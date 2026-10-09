Chef Pedro Godoy renova cardápio do Maka com seis novos pratos

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O cardápio do Restaurante Maka, do chef Pedro Godoy, em Japaratinga Lounge Resort, Alagoas, foi atualizado com seis novos pratos, que passam a integrar as opções de entradas, principais e sobremesas da casa.



A renovação, implementada anualmente, incrementa o menu assinado por Godoy - que há quatro anos está à frente do cardápio do Maka, em parceria mantida por ele com o Resort que integra um dos empreendimentos do Grupo Amarante.



O intuito é firmar a casa como uma referência nordestina mas, ao mesmo tempo, sem limitá-la a uma cozinha regional, trabalhando com ingredientes e sabores sob outras perspectivas - a exemplo do que é proposto no filé ao Poivre que combina o clássico filé mignon ao poivre de pimenta nordestina, creme de macaxeira e rösti.





Rabanada, Taco de Polvo e Peixe

Nas entradas, Pedro Godoy aproxima referências diferentes no Taco de Polvo - servido com guacamole, polvo levemente empanado, sweet chilli, coalhada da casa e coentro.



Já a Rabanada & Steak Tartar traz o contraste do brioche frito com açúcar e canela, acompanhado de tartar de filé mignon e nuvem de parmesão.



E o peixe, no novo menu, ganha uma leitura contemporânea, especificamente o Peixe ao Coco, com filé de peixe branco do dia grelhado, purê de couve-flor caramelizada, legumes e molho suave de coco.



Pernambuco

É na sobremesa do Maka que a identidade do sabor de Pernambuco ganha destaque no cardápio, a partir da Queijadinha Pernambucana servida com calda de goiabada e gelato de queijo.



Uma versão vegana de cheesecake de frutas amarelas, com base de castanha de caju também integra as novidades da casa.



Crédito: Divulgação/Acervo Amarante

Anualmente

Desde que passou a assinar o cardápio do Maka, o chef Pedro Godoy renova a cozinha do restaurante todos os anos, e também passa a acompanhar a implantação das novidades.

"Estou muito feliz em poder construir e fazer parte deste resort. Poucas vezes tive a oportunidade de trabalhar em uma atmosfera tão séria, organizada e eficiente", comenta Pedro, complementando com agradecimentos à equipe do resort.

O Maka

Localizado na Costa dos Corais, em Japaratinga, Alagoas, no Japaratinga Lounge Resort, o Maka é um restaurante à la carte de cozinha contemporânea com releitura das raízes nordestinas.



Com o cardápio do jantar assinado pelo chef Pedro Godoy, a casa integra a estrutura gastronômica do resort - um dos espaços de hospedagem administrados pelo Grupo Amarante.



O Grupo está à frente também dos resorts Salina Maragogi, Salinas Maceió e o Salg Patacho Exclusive Resorte - este último, previsto para ser aberto no final deste ano de 2026.



Vale ressaltar que todos os espaços estão localizados em Alagoas.

SERVIÇO

Maka Restaurante, no Japaratinga Lounge Resort - Rodovia AL-101 Norte, Km 120,300, Japaratinga

Informações: @pedrovgodoy // @japaratingaresort // @amarantehoteis // www.amarantehoteis.com.br //

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