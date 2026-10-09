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GASTRONOMIA

Chef Pedro Godoy renova cardápio do Maka com seis novos pratos

Restaurante à la carte de cozinha contemporânea em Japaratinga Lounge Resort, ganha reforço em sua identidade nordestina no jantar

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Cardápio do Maka tem assinatura do chef Pedro GodoyCardápio do Maka tem assinatura do chef Pedro Godoy - Foto: Divulgação/Acervo Amarante

O cardápio do Restaurante Maka, do chef Pedro Godoy, em Japaratinga Lounge Resort, Alagoas, foi atualizado com seis novos pratos, que passam a integrar as opções de entradas, principais e sobremesas da casa.

A renovação, implementada anualmente, incrementa o menu assinado por Godoy - que há quatro anos está à frente do cardápio do Maka, em parceria mantida por ele com o Resort que integra um dos empreendimentos do Grupo Amarante.

O intuito é firmar a casa como uma referência nordestina mas, ao mesmo tempo, sem limitá-la a uma cozinha regional, trabalhando com ingredientes e sabores sob outras perspectivas - a exemplo do que é proposto no filé ao Poivre que combina o clássico filé mignon ao poivre de pimenta nordestina, creme de macaxeira e rösti.

 

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Rabanada, Taco de Polvo e Peixe
Nas entradas, Pedro Godoy aproxima referências diferentes no Taco de Polvo - servido com guacamole, polvo levemente empanado, sweet chilli, coalhada da casa e coentro.

Já a Rabanada & Steak Tartar traz o contraste do brioche frito com açúcar e canela, acompanhado de tartar de filé mignon e nuvem de parmesão.

E o peixe, no novo menu, ganha uma leitura contemporânea, especificamente o Peixe ao Coco, com filé de peixe branco do dia grelhado, purê de couve-flor caramelizada, legumes e molho suave de coco.

Pernambuco
É na sobremesa do Maka que a identidade do sabor de  Pernambuco ganha destaque no cardápio, a partir da Queijadinha Pernambucana servida com calda de goiabada e gelato de queijo.

Uma versão vegana de cheesecake de frutas amarelas, com base de castanha de caju também integra as novidades da casa.
 

Crédito: Divulgação/Acervo Amarante

Anualmente
Desde que passou a assinar o cardápio do Maka, o chef Pedro Godoy renova a cozinha do restaurante todos os anos, e também passa a acompanhar a implantação das novidades.

"Estou muito feliz em poder construir e fazer parte deste resort. Poucas vezes tive a oportunidade de trabalhar em uma atmosfera tão séria, organizada e eficiente", comenta Pedro, complementando com agradecimentos à equipe do resort.

O Maka
Localizado na Costa dos Corais, em Japaratinga, Alagoas, no Japaratinga Lounge Resort, o Maka é um restaurante à la carte de cozinha contemporânea com releitura das raízes nordestinas.

Com o cardápio do jantar assinado pelo chef Pedro Godoy, a casa integra a estrutura gastronômica do resort - um dos espaços de hospedagem administrados pelo Grupo Amarante.

O Grupo está à frente também dos resorts Salina Maragogi, Salinas Maceió e o Salg Patacho Exclusive Resorte - este último, previsto para ser aberto no final deste ano de 2026. 

Vale ressaltar que todos os espaços estão localizados em Alagoas.

SERVIÇO
Maka Restaurante, no Japaratinga Lounge Resort - Rodovia AL-101 Norte, Km 120,300, Japaratinga
Informações: @pedrovgodoy // @japaratingaresort // @amarantehoteis // www.amarantehoteis.com.br // 

 

 

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