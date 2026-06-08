A- A+

curitiba Manu Buffara estreia menu "Elemento 2026", em seu restaurante em Curitiba Chef é um dos nomes mais conhecidos da gastronomia dentro e fora do Brasil

Leia também

• Exposição inédita de Gilberto Freyre ocupa o Plaza Shopping, a partir desta segunda (8)

• Dia dos Namorados: veja restaurantes no Recife que vão preparar menus especiais

Um dos nomes mais conhecidos da gastronomia brasileira, dentro e fora do país, Manu Buffara acaba de lançar o "Elemento 2026", o novo menu degustação do seu pequenino restaurante Manu, na cidade de Curitiba, Paraná, reforçando e aprofundando a lógica criativa pela qual ficou conhecida: extrair o melhor dos ingredientes com o mínimo de interferência e valorizando o estado puro dos insumos.

“A narrativa nasce do ingrediente. Cozinhar é respeitar o tempo, quem produz e o que cada elemento carrega”, defende a chef.



Do menu "Elemento 2026", de Manu Buffara: alcachofra. Foto: Sérgio Coimbra/Divulgação

Adepta confessa da sazonalidade e da oferta territorial, Manu Buffara chama atenção pela feitura caracterizada pelo detalhe.



Se um objeto fosse, sua cozinha seria uma colcha de pequenos retalhos costurados de forma quase invisível - e delicada.

Mas por trás do que aparentemente é simples, há uma precisão sofisticada e que consegue traduzir o pensamento da chef.

“Cada ingrediente tem um ponto de pureza. O nosso trabalho é encontrar esse ponto sem interferir mais do que o necessário. O prato parece simples, mas existe muito tempo, técnica e relação humana por trás dele”, complementa.

Restuarante Manu, em Curitiba. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

O "Elemento 2026"

O novo menu da casa eleva esse purismo, por assim dizer, ao nível máximo. Não há passos extravagantes, o propósito do "Elemento 2026" é entregar uma experiência sensorial única.

O caminho segue com um misto de ingredientes nobres, comercialmente falando, lado a lado de itens mais conhecidos, e assim aocntece com vieira, arroz, lula, alcachofra, abóbora, alho-poró, peixe, cordeiro, cenoura, morango e banana.

Manu Buffara não usa carne bovina há anos.

Ao longo do ano, o "Elemento 2026" vai sendo ajustado aqui e acolá, seguindo o fluxo da oferta de ingredientes por temporadas, regra básica seguida pela chef: o respeito ao tempo de cada um.

Mais sobre o Manu

Fundado em 2011, em Curitiba (PR), o restaurante se consolidou como um espaço de pesquisa e criação, onde técnica, território e cultura se encontram em uma experiência gastronômica profundamente conectada ao tempo e ao ingrediente.



- O restaurante Manu conquistou a 3ª posição no ranking dos "100 Melhores Restaurantes do Brasil" da revista Casual Exame 2025 e a 80ª posição no The Worlds 50 Best LatinAmerica

- Manu Buffara sustenta 3 facas no The Best Chefs Awards, distinção máxima na lista

- Manu Buffara foi eleita a Best Female Chef no Melhor Chef Feminina da América Latina (2022) pela renomada premiação 50 Best.



SERVIÇO

Restaurante Manu

Onde: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba - Paraná

Informações e reservas: restaurantemanu.com.br e @restaurantemanu

Veja também