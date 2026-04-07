Manu Buffara representa o Brasil em projeto gastrô lançado pela United Airlines e Chef's Table
Chef foi convidada para integrar grupo de 11 chefs internacionais que desenvolverão menu exclusivo para a companhia aérea
Um novo projeto gastrô encabeçado pela United Airlines coloca a chef Manu Buffara entre os nomes de destaque para uma experiência a bordo.
Em parceria com a marca Chef’s Table, da Netflix, a iniciativa reunirá 11 chefs de renome mundial para a criação de pratos que serão servidos na classe executiva United Polaris, a partir de 1º de agosto.
Manu Buffara, que comanda o premiado restaurante Manu, em Curitiba, foi convidada para integrar esse grupo de chefs internacionais que desenvolverão os preparos exclusivos.
A ideia é que os chefs trabalhem com receitas inspiradas em grandes centros gastronômicos ligados às rotas da United, incluindo cidades como Los Angeles, Nova York, Chicago, Londres, Tóquio e São Paulo.
Cada profissional vai criar uma experiência completa com aperitivo, salada e prato principal, inspirada nos ingredientes e nas tradições culinárias em cada uma das cidades.
Além de Manu Buffara, o projeto conta com outros grandes nomes: Nancy Silverton (Los Angeles), Fariyal Abdullahi (Nova York), Jenner Tomaska (Chicago), Justin Yu (Houston), Penelope Wong (Denver), David Barzelay (São Francisco), Isabel Coss e Matt Conroy (Washington, D.C.), Tomos Parry (Londres), Tashi Gyamtso (Tóquio).
Com informações da assessoria de imprensa!