"Manual do ceviche" é lançamento do chef Marco Spinoza, pela editora Senac; saiba mais sobre a obra

O mais famoso prato peruano é tema do novo livro do chef Marco Spinoza, conhecido por estar à frente de casas como o Lima Cocina Peruana, além das marcas Taypá Sabores del Perú, Chaco parrilla argentina, Kinjo Nikkei, Meu Galeto e Cantón.

O "Manual do ceviche: uma viagem ao Peru guiada por sua receita mais famosa, pela Editora Senac Rio é um mergulho na cultura e na gastronomia peruana, tendo o ceviche como fio condutor dessa jornada afetiva, sensorial e saborosa.

Começo

de tudo

Radicado no Brasil desde 2013, Espinoza construiu carreira no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Movido pelo desejo de retribuir tudo o que a gastronomia de seu país lhe proporcionou, o chef idealizou o livro como forma de homenagear suas raízes e compartilhar com o público a riqueza da culinária peruana. Para isso, convidou o jornalista e amigo Bruno Agostini a colaborar no projeto.

Livro conta detalhes do prato peruano mais famoso no mundo. Foto:Tomás Rangel/Divulgação

"Bruno e eu fizemos três viagens ao Peru. Visitamos cevicherias típicas, conhecemos chefs fundamentais na representação do ceviche, fizemos pesquisas e colecionamos momentos que foram essenciais para a construção do livro" conta Espinoza.

Dividido em três partes, o livro de 160 páginas começa com um resgate da origem do ceviche e de sua importância na cultura peruana, destacando os grandes nomes que ajudaram a difundir o prato pelo mundo.



Em seguida, conduz o leitor por um roteiro pelas principais cevicherias de Lima - uma verdadeira viagem multissensorial pela capital peruana.



O capítulo final apresenta mais de 30 receitas, desde as versões mais tradicionais do ceviche até releituras contemporâneas criadas por Espinoza em seus restaurantes.

SERVIÇO

"Manual do ceviche: uma viagem ao Peru guiada por sua receita mais famosa"

Páginas: 160

Preço: R$ 110

