Mara Cakes Fair acontece pela primeira vez em Pernambuco; saiba mais

A- A+

Leia também

• Linguiça do amor: empresa de Blumenau, em Santa Catarina, entra na moda da receita viral

• Confira produções na TV e no streaming que colocam a gastronomia como destaque

Dos eventos mais conhecidos do setor de alimentação, a Mara Cakes Fair está com data marcada para desembarcar em Pernambuco pela primeira vez.



A oitava edição da feira dedicada exclusivamente ao ramo de confeitaria será de 5 a 7 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, e estima receber um público de 23 mil visitantes.



A programação oferecerá palestras, exposição, desfiles e lançamentos em torno do setor que, em 2024, movimentou nada menos que 12 bilhões de dólares somente no Brasil.



Oportunidades

Voltada para confeiteiros amadores e profissionais, donos de confeitarias, profissionais de padarias e supermercados, empreendedores, profissionais liberais, além de entusiastas e visitantes locais, de outros estados e países, a programação da Mara Cakes Fair promete ter conteúdos variados e, principalmente, entregar conhecimento atualizado e criar oportunidades de mercado e de profissionalização.



Haverá aulas-show, palestras com profissionais de prestígio em âmbito nacional, exposição de bolos artísticos, arenas temáticas, o criativo desfile “Sugar Fashion”, feito com roupas de açúcar, ativações de marcas, venda de produtos e acessórios, lançamentos e atividades para crianças.



“Ninguém sai da Mara Cakes Fair da mesma forma que entrou. Queremos que cada visitante viva experiências únicas, aprenda com os melhores profissionais e saia motivado para colocar tudo em prática”, afirma Mara Gasques, idealizadora do evento.



Temática

O tema Country dará o tom da feira - será representado na decoração, nos desfiles, nos jogos e nas exposições de bolos.



Entre os principais nomes confirmados nesta edição estão a chef confeiteira curitibana Beca Milano, conhecida por sua participação nos programas de TV "Bake Off Brasil" e "Fábrica de Casamentos"; o paulista César Yukio, vencedor do “MasterChef Confeitaria”, além de representantes pernambucanas, como Cecília Chaves, que ganhou notoriedade por sua versão do Bolo de Noiva; e Bruna Hannouche, destaque na lista "Forbes Under 30".



Negócios

O evento reflete a força e a expansão do setor no Brasil. Segundo dados da Mordor Intelligence, em 2024 o mercado de confeitaria no país movimentou 12 bilhões de dólares, com expectativa de crescimento anual de 3,97% até 2029.



O consumo também segue em alta: espera-se atingir 2,21 bilhões de quilos até 2029 - somente em 2024, o consumo médio foi estimado em 9,7 quilos por pessoa. E a América do Sul também apresenta um crescimento expressivo, com previsão de movimentar 18 bilhões de dólares até 2030.



Até 2015, Mara Gasques atuava como pedagoga e empresária da moda e, em seu aniversário, dediciu fazer o próprio bolo para comemorar. Nascia a Mara Cakes que, para além da marca de doces, se estendeu com cursos, apostilas e workshops no Brasil e no exterior.



Ao longo dos anos, Mara ministrou aulas na Itália, Canadá e nos Emirados Árabes, publicou quatro livros, lançou mais de 50 produtos próprios, inaugurou lojas e franquias no Brasil e em Portugal.

Atrações simultâneas da Mara Cakes Fair

Sweet Game - Competição ao vivo entre confeiteiros experientes e novos talentos

Sugar Fashion - Desfile temático com criações desenvolvidas com açúcar e materiais comestíveis

Talk Show - Painéis com especialistas, chefs e influenciadores debatendo tendências e estratégias de mercado

Arena Show - Espaço para demonstrações técnicas e apresentações ao vivo

Arena Kids - Área interativa com oficinas para o público infantil

Cake Show Live - Criação de bolos artísticos em tempo real

Arena Bakery - Espaço de panificação artesanal para impulsionar ideias, conectar profissionais e fortalecer negócios

*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO

Mara Cakes Fair

Quando: 5 a 7 de setembro de 2025, das 13h às 20h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos: R$ 59 (1 dia), R$ 79 (2 dias) e R$ 109 (3 dias) à venda em www.maracakesfair.com.br

Informações: @maracakesfair

Veja também