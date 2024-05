A- A+

Saudável Marca de alimentos lança arroz de aveia com 100% do lucro revertido para ação social; confira Novidade chega ao mercado brasileiro em parceria com Instituição Social Amigos do Bem, sediada no Nordeste

Reconhecido como um ingrediente útil na culinária saudável, a aveia é um produto que vem ganhando espaço no mercado brasileiro, a exemplo de um novidade que acaba de ser lançada pela empresa de alimentos Pepsico. O grão inteiro de aveia - com a forma similar ao arroz - chega às parteiras não só como uma alternativa gastronômica, mas também como ação filantrópica em que 100% dos lucros serão revertidos para a Instituição Social Amigos do Bem, que desenvolve projetos de erradicação da pobreza no Sertão de Pernambuco, Alagoas e Ceará.



Segundo a diretoria da empresa, a aveia está presente em 43% dos lares brasileiros, havendo ainda uma grande brecha para novas formas de consumo. Foi preciso, então, um ano e meio para que o novo arroz tomasse forma no centro de Pesquisa e Desenvolvimento até chegar às gôndolas ao valor médio de R$ 11,99 - que fica na faixa de preço de um arroz especial como o de 7 grãos.

“Este é o primeiro produto social totalmente autossustentável que lançamos no mundo”, garante o presidente da Pepsico no Brasil, Alexandre Carreteiro. Na prática, a grande diferença deste para um arroz branco está no ausência de amido. Já em relação ao tipo integral, esta é uma opção com mais fibra e melhor qualidade de proteínas, segundo a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Pepsico, Fabíola Torres. “A gente tem uma crocância única. Você vai conseguir que esse arroz não grude. Além disso, por conta do seu processo de formação, é possível cozinhá-lo por até 30 minutos. Não foi fácil. A aveia vem do campo, descasca, a gente aplica um tratamento térmico e depois mais dois ou três tratamentos até ficar no ponto correto da textura”, explica.

Essa textura, aliás, é similar ao arroz integral - conhecido por sua casca mais dura. Ainda assim, na prática é possível aplicar o insumo em diversas preparações gastronômicas, como num básico PF do dia a dia. “Todos os pratos compostos por arroz comum permitem essa troca. Como um arroz de polvo, carreteiro, biru-biru e baião de dois ou, porque não, fazer um arroz doce com aveia?”, provoca a chef de cozinha da Pepsico, Marcela García. “A forma de preparo também é muito igual ao que todos fazem em casa, que é preparar aquele refogado gostoso com alho e cebola, adicionar os grãos crus, cobrir com água e em 30 minutos tá pronto, tendo um tempo de cozimento muito parecido ao do tipo integral”, completa.

Além de ampliar o mercado da culinária saudável, o lançamento integra a estratégia da empresa que tem expectativa de aumentar, globalmente, o acesso a alimentos nutritivos para 50 milhões de pessoas até 2030.

Veja também

NESPRESSO Chef pernambucano Raphael Vasconcellos assina menu em jantar promovido pela Nespresso