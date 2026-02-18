Qua, 18 de Fevereiro

Mercado

Marca pernambucana de cachaça lança batida cremosa em caixinha; conheça

Pitú amplia portfólio com coquetel alcoólico de sabor tropical pronto para beber

Pitú BatidinhaPitú Batidinha - Foto: Divulgação

A Pitú lançou no mercado a Pitú Batidinha. O novo produto chega como um coquetel alcoólico pronto para beber.

Segundo a marca pernambucana, a aposta é em uma bebida com textura, sabor suave e perfil tropical. A embalagem de 250 ml foi pensada para facilitar o consumo em diferentes ocasiões.
 

Três sabores já estão nas prateleiras: morango cremoso, maracujá cremoso e coco cremoso, todos com graduação alcoólica de 7,9%.

Inicialmente, a Pitú Batidinha estará disponível nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. Em seguida, irá para todo território nacional.   

De acordo com a gerente de marketing da empresa, Maria Eduarda Ferrer, além do lançamento em lata, no início dos anos 1990, agora a versão pronta para beber na embalagem tetra pak.  

Com informações da assessoria de imprensa!

