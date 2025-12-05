A- A+

DOCE DE NATAL Marca recifense A'Macarons lança campanha de produtos para o fim do ano Docinho francês ganha novos formatos e viram presentes elegantes de Natal

O elegante docinho francês macaron ganha ares natalinos pelas mãos das chefs Alessandra e Aguinalda Gomes, da rede A’Macarons.

Com a campanha “Natal com Sabor de Saudade”, a dupla criou uma linha inspirada para resgatar lembranças reinterpretando clássicos cheios de doçura.

Entre as criações para o fim de ano da A’Macarons, os cones de macarons com 160 unidades do doce prometem entregar sabor e beleza às ceias de fim de ano. Custam R$ 290.

A Torre Estrela é outro destaque da campanha açucarada: são cinco big macarons intercalados por outros minimacarons, formando uma árvore de Natal, finalizada com uma estrela de chocolate no topo (R$ 159).

A linha natalina da A’Macarons ainda oferece itens individuais para presentear.

SERVIÇO

A’Macarons

Onde: Estrada das Ubaias, 758, Casa Forte; e avenida Conselheiro Aguiar, 1472, Boa Viagem

Encomendas: 81 99655-7876

Informações: @amacaronsoficial

*Com informações da assessoria de imprensa

