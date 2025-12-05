Marca recifense A'Macarons lança campanha de produtos para o fim do ano
Docinho francês ganha novos formatos e viram presentes elegantes de Natal
O elegante docinho francês macaron ganha ares natalinos pelas mãos das chefs Alessandra e Aguinalda Gomes, da rede A’Macarons.
Com a campanha “Natal com Sabor de Saudade”, a dupla criou uma linha inspirada para resgatar lembranças reinterpretando clássicos cheios de doçura.
Entre as criações para o fim de ano da A’Macarons, os cones de macarons com 160 unidades do doce prometem entregar sabor e beleza às ceias de fim de ano. Custam R$ 290.
A Torre Estrela é outro destaque da campanha açucarada: são cinco big macarons intercalados por outros minimacarons, formando uma árvore de Natal, finalizada com uma estrela de chocolate no topo (R$ 159).
A linha natalina da A’Macarons ainda oferece itens individuais para presentear.
SERVIÇO
A’Macarons
Onde: Estrada das Ubaias, 758, Casa Forte; e avenida Conselheiro Aguiar, 1472, Boa Viagem
Encomendas: 81 99655-7876
Informações: @amacaronsoficial
*Com informações da assessoria de imprensa