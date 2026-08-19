A- A+

pedro godoy Maré Cheia - Encontro de Chefs terá Pedro Godoy, Filipe Duarte e Rafael Banemor juntos no Terrra Jantar de oito etapas acontecerá no dia 3 de setembro, reunindo Pernambuc, Santa Catarina e Alagoas

Leia também

• Elena, no Four Seasons Buenos Aires, recebe Alejandro Chamorro e Pía Salazar, do Equador

• Doce de leite como pré-treino? Nutricionista explica benefícios do produto

• Pobre Juan Recife promove almoço com a vinícola Luis Pato; saiba mais

Maré Cheia - Encontro de Chefs é o nome do próximo evento conduzido pelo chef pernambucano Pedro Godoy no seu restaurante Terra, dentro do Parque Gourmet no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Marcado para o dia 3 de setembro, o anfitrião irá receber dois chefs que compartilham da mesma linguagem gastronômica exercida por ele em seu grupo Ar (Arvo, Voar, Terra e, em breve, Lara).

Vai cozinhar junto a Filipe Duarte, catarinense radicado em São Paulo, e Rafael Benamor, de Maceió, em um jantar com oito etapas.

De acordo com Godoy, "a proposta é colocar lado a lado diferentes repertórios e deixar que os ingredientes de cada território conduzam a experiência."



O nome do evento se dá por aí: semelhante ao mar, que se movimente o tempo inteiro e transforma paisagens, o jantar com o trio Godoy, Duarte e Benamor propõe reunir referências teoricamente distantes (Pernambuco, Santa Catarina e Alagoas), mas que podem ser transformados a partir de um encontro.

“A gente quis juntar três cozinhas diferentes, mas que têm muitas afinidades. Cada chef traz o seu território, os seus produtos e a sua maneira de cozinhar. O mais interessante é ver como esses ingredientes podem conversar entre si”, diz Pedro Godoy.

O menu

O jantar terá três snacks, cada um assinado por um chef, e, em seguida, Filipe Duarte apresenta uma entrada fria, a batatonese de polvo, prato que representa exatamente a ideia do evento, que é transformar um ingrediente agregando também memória, técnica e identidade.

Na sequência, Rafael Benamor e Filipe Duarte dividem a criação de uma entrada quente, aproximando Sul e Nordeste.

Pedro Godoy servirá um prato de carne, pontuando que mar e terra se encontram em perfeito equilíbrio na mão do trio.

Beamor entra na sequência com um peixe inteiro assado na brasa para compartilhar.

O gran finale será com sobremesa de Pedro Godoy.

Mais sobre os chefs

Filipe Duarte, catarinense radicado em São Paulo, chega ao Recife trazendo uma cozinha que dialoga com suas referências de origem e com a pesquisa sobre ingredientes brasileiros.



À frente do Curado, seu trabalho ganhou recentemente o olhar da Veja Comer & Beber São Paulo, que destacou a casa e sua cozinha. Entre os pratos citados pela publicação está justamente a batatonese de polvo, que estará no menu do Maré Cheia.

Rafael Benamor traz para o encontro sua forte ligação com Alagoas e com os produtos do mar, especialmente o pescado, trabalhado a partir da proximidade com os produtores e da valorização dos ingredientes do litoral.



SERVIÇO

Maré Cheia - Encontro de Chefs

Quando: 3 de setembro, a partir das 19h30

Onde: Restaurante Terra, no Parque Gourmet do Shopping Recife - Recife

Menu de oito etapas: R$ 380, sem harmonização e R$ 580, com harmonização

Informações e reservas: (81) 9981-20907

Instagram: @terrarestaurante.ar

Veja também