Maritza Bojovski, Bubu Salomão e Maria Clara Caldas falam sobre a eliminação em "Chef de Alto Nível"

Um prato para ficar bem na foto, ganhar likes e viralizar: assim foram os desafios que os cozinheiros da internet encararam no episódio desta quinta-feira, dia 17, na fase de seletivas de ‘Chef de Alto Nível’.

No início da disputa, os participantes contaram com uma plataforma extra, com celulares e tripés, garantindo aos influenciadores a oportunidade de gravar conteúdo durante o preparo dos pratos.

Maritza Bojovski, Bubu Salomão e Maria Clara Caldas foram os eliminados das três provas do dia.



No episódio de terça-feira, dia 22, é a vez dos cozinheiros profissionais passarem pela fase das seletivas: Adriana Veloso, Arika Messa, Iara Guimarães, Kelma Zenaide, Lucas Correia, Luiz Lira, Raphael Santos e Rodrigo Andrade encaram os três desafios, um em cada cozinha.

Os cinco que vencerem essa etapa completam o grupo de 15 cozinheiros aptos à fase de times, quando os mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda montam suas equipes.





E, nesta sexta-feira, 18, os mentores também embarcam numa nova missão: direto da Torre das Cozinhas, a estreia do spin-off ‘Cozinha de Alto Nível’, no GNT.

No primeiro episódio, os humoristas convidados Fabiana Karla e Erico Brás propõem ao trio de chefs o desafio de executar pratos inspirados em estilos diferentes de comédia. ‘Cozinha de Alto Nível’ é exibido sempre às sextas, às 22h30.



Confira, a seguir, a entrevista com os cozinheiros da internet eliminados no último episódio de ‘Chef de Alto Nível’.



Cozinha do porão: Maritza Bojovski



A criadora de conteúdo e dona de restaurante Maritza Bojovski, de Vila Velha (ES), foi a eliminada da cozinha do porão, a primeira prova do dia.

Conduzido por Alex Atala, o desafio foi criar um prato para “ficar bem na foto”, uma entrega de alto nível em sabor e visual.



“Além de toda pressão e ansiedade, fiz a prova debilitada fisicamente, mas, ainda assim, me entreguei de corpo e alma. A plataforma é bem desafiadora; peguei os ingredientes sem raciocinar e tive dificuldade com o fogo muito baixo do porão. Desenvolvi um prato, consegui executar, mas não entreguei. Isso foi o pior de tudo. Achei que deveríamos colocar o prato na plataforma e que, no final da contagem regressiva, teríamos mais um minuto entre a descida da plataforma e a entrega do prato. Fico extremamente feliz com a minha participação nesse projeto. A Ana e os mentores me acolheram com muito carinho e, com certeza, o programa será um divisor de águas na minha vida!”, destaca Maritza.



Cozinha do meio: Bubu Salomão



Um andar acima, na cozinha do meio, a prova realizada com a presença de Jefferson Rueda foi executar um prato para ganhar likes nas redes.

O empresário e criador de conteúdo Bubu Salomão, de São Luís (MA), não avançou na competição.



“Participar do ‘Chef de Alto Nível’ foi a experiência mais incrível – e assustadora – que já vivi. Mesmo sempre resistindo a reality shows gastronômicos, por acreditar que a cozinha é algo sagrado, me entreguei completamente a esse projeto, pela sua estrutura única voltada à comida. Durante as provas, descobri que meu estilo autêntico – pratos fartos, sabores intensos, nada minimalista – é exatamente quem eu sou, e isso me encheu de orgulho. Trabalhar com a Ana Maria Braga, uma verdadeira lenda, e com os mentores foi um sonho realizado. Mas o que mais me marcou foi a amizade genuína que criamos entre os 24 participantes – pessoas que, mesmo em competição, mantiveram dignidade e companheirismo”, conta Bubu.



Cozinha do topo: Maria Clara Caldas



A criadora de conteúdo Maria Clara Caldas, de Belo Horizonte (MG), foi a eliminada da cozinha do topo, a última prova do dia. Os participantes tinham o desafio de entregar um prato feito para “viralizar” e contaram com as orientações de Renata Vanzetto.



“Participar do ‘Chef de Alto Nível’ foi uma experiência intensa e inesquecível. Minha maior dificuldade foi lidar com a dinâmica da plataforma – tudo acontece muito rápido e, às vezes, é difícil visualizar os ingredientes e tomar decisões certeiras. Na minha última prova, acabei esquecendo de colocar o molho na carne, o que prejudicou bastante o prato. Gostaria de ter conseguido mostrar todo o potencial da receita. Saí cedo, e isso me impediu de conviver mais com os mentores, mas todos foram muito queridos e generosos, mesmo sendo exigentes. A Ana Maria é uma pessoa encantadora – impossível não se emocionar com o carinho e os elogios dela”, lembra Maria Clara.

“O que mais me marcou foi a conexão com os outros participantes. Foi bonito ver como 24 pessoas, com histórias e vivências tão distintas, conseguiram construir um ambiente colaborativo e acolhedor”, complementa.



Receitas

No Receitas, ambiente digital oficial do programa, o público vai encontrar o perfil dos participantes, bastidores, conteúdos com mentores, spoilers, notícias e entrevistas, além de uma página interativa com detalhamento da dinâmica e cenários.

Os tutoriais dos pratos dos vencedores também serão publicados de forma exclusiva no portal, assim como o ‘Papo de Alto Nível’, apresentado pelo influenciador Arthur Paek, e a cobertura do ‘Cozinha de Alto Nível’, spin-off do GNT.

Os conteúdos serão distribuídos em todo o ecossistema do Receitas, incluindo site, app, redes sociais, canal do WhatsApp e Receitas Fast.



‘Chef de Alto Nível’, baseado no formato do Studio Ramsay Global, LLC, tem apresentação de Ana Maria Braga, produção de Rodrigo Tapias e Taluana Grieco, direção geral de Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

O reality vai ao ar na TV Globo às terças e quintas, após ‘Vale Tudo’. A disputa é exibida no GNT às quartas e sextas, às 21h15, no dia seguinte à exibição na TV Globo.

O GNT exibe às sextas, às 22h30, o spin-off ‘Cozinha de Alto Nível’ com os chefs mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

