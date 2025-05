A- A+

FITNESS Fitness: curso do Senac ensina a preparar e vender refeições funcionais; veja inscrições Alunos vão aprender a elaborar marmitas, manuseio seguro de alimentos e conservação correta da comida

Com aulas previstas para começar no dia 26 de maio, seguindo até 16 de junho, o curso Marmitas Fitness, na unidade Senac em Paulista, Região Metropolitana do Recife, é uma boa oportunidade para quem deseja empreender ou aprimorar suas habilidades na produção de marmitas voltadas à alimentação saudável e funcional.

Durante o curso, os participantes irão desenvolver técnicas básicas de produção de receitas equilibradas, com foco também nos métodos adequados de armazenamento e conservação dos alimentos.

A proposta inclui o domínio das boas práticas de manipulação e fabricação, fundamentais para garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos. A aplicação correta das técnicas de higiene, cocção e uso de utensílios também será trabalhada de forma prática ao longo das aulas.

As aulas serão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 22h, totalizando 40 horas de carga horária.



SERVIÇO

Curso de Marmitas Fitness

Quando: de 26 de maio a 16 de junho

Aulas às segundas, quartas e sextas, das 18h às 22h

Onde: Senac Paulista - Av. Prefeito Severino Cunha Primo, 30, Jardim Paulista

Investimento: 6 x de R$ 70 no cartão de crédito

Informações: (81) 3372-8250/99848-0015/99854-0030

Inscrições aqui

