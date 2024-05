A- A+

sabores Mascate Restaurante-Escola do Senac marca presença em mais um Festival Brasil Sabor O chef e instrutor Ricardo Henrique inspirou-se na culinária tradicional nordestina para criar o prato "Lampião com Maria"

O Mascate Restaurante-Escola do Senac Pernambuco participa mais uma vez do Festival Brasil Sabor, que acontece até este domingo (2). Nesta 18ª edição, será apresentado o prato “Lampião com Maria", risoto de charque defumada com queijo manteiga e emulsão de coentro, uma criação do chef e instrutor Ricardo Henrique.



Como o restaurante do Senac não funciona nos fins de semana, os interessados em saborear o prato tem até esta sexta (31) para realizar suas reservas.

As tradições culinárias nordestinas foram a inspiração para o chef Ricardo criar o prato "Lampião com Maria". "O Nordeste tem um produto que é altamente universal na nossa culinária, que é a charque. Então, eu a nomeei como sendo a Maria, que é crocante, cheirosa e aromática. E Lampião é o queijo manteiga, que se derrete com Maria", explica o instrutor do Senac.



Segundo o chef, o prato tem como nuance o fato de ter duas crocâncias. "A charque vai dentro do risoto em formato de cubos, enquanto por fora é em formato de crista, sendo frita com a cebola crocante. Então, quando você come a textura do crocante com o cremoso amanteigado, e um pouco de acidez, faz toda a explosão de sabores", destaca Ricardo.

O Festival Brasil Sabor, realizado desde 2006, é um dos maiores do País, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Este ano, o evento tem como tema "Pra toda gente e pra todo gosto", celebrando a diversidade da gastronomia brasileira.



