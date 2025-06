"Masterchef Brasil" segue como carro-chefe da Band e mantém produção caprichada

A- A+

O êxito do “Masterchef Brasil” colocou a gastronomia em um lugar de destaque na grade da Band. Embora levemente desgastado, é o reality culinário que ajuda a emissora a fechar as contas.



Por isso, é normal que a Band pense mais na exibição do programa na grade e o dinheiro que seus anúncios geram do que no esgotamento da ideia.



Por isso, ao longo dos últimos 12 anos, surgiram edições para crianças, profissionais e, mais recentemente, para pessoas 60+.



Amadores

Porém, é justamente o “Masterchef Brasil” original, para amadores, que segue sendo o prato principal da casa. Baseado no formato original da inglesa BBC, a história do programa com a emissora começou de forma tímida e despretensiosa.



Em 2014, sem tanto investimento, a emissora recrutou chefs até então desconhecidos do grande público para o júri técnico e contratou a jornalista Ana Paula Padrão para ter ao menos um nome de peso entre os envolvidos.



De personalidades distintas e bons de frases e de improviso, o trio formado por Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella resultou em uma azeitada conexão com Ana Paula.



A partir da interação dos quatro com os participantes de cada edição, se desenvolveu a humanização tão esperada e muitas vezes forçada dos realities-shows.



O “Masterchef Brasil” conquistou o público justamente por conta da mistura do capital humano e da boa apresentação da gastronomia como entretenimento.



Sem Paola

Ao longo da última década, a saída de Paola quase pôs tudo a perder. Generosa e geniosa, a mais charmosa do trio de jurados originais foi ter seu merecido destaque solo no Grupo Globo.



A Band correu atrás do prestigiado nome de Helena Rizzo que, aos poucos, foi imprimindo seu estilo mais jovial e direto.



Sem Ana Paula

No ano passado, foi a vez de Ana Paula deixar o programa para desenvolver outros projetos. Mesmo que o formato original não tenha um apresentador específico, o trio de jurados não segura a onda de comandar o programa de fato.



Para suprir o vazio deixado por Ana Paula, o “Masterchef Brasil” investe de forma interessante em participações especiais e utiliza o prestígio do programa para ter nomes como Evaristo Costa e Cátia Fonseca no estúdio.



Sobrevive

bem

Mesmo que a ideia esteja batida, o programa sobrevive a partir do interesse de um público fiel que entende do formato.



Com tantos anos nas costas, a produção segue com muita fluidez e caprichando nas provas e desafios. Ao longo de tantas temporadas, é normal se repetir.



O programa, entretanto, aposta nas personalidades de seus participantes para garantir um bom nível de histórias e reviravoltas, aguçando a curiosidade da audiência.



Sem se importar com o perigoso rótulo de ser a emissora de um programa só, a Band peca pela total ausência de novas ideias, mas entrega qualidade e esmero no que se propõe.

SERVIÇO

“Masterchef Brasil” – Band – terças, às 22h.

