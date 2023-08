A- A+

Reality MasterChef: elenco deve preparar menu completo com derivados do cacau para garantir vaga no Top 5 Episódio contará com participação especial do chocolatier Alê Costa

Na próxima terça-feira (29), às 22h30, vai ao ar o 18º episódio do MasterChef Brasil. Na reta final da temporada, os cozinheiros deverão preparar um menu completo à altura da competição, com entrada, prato principal e sobremesa idealizados a partir de derivados do cacau.

Neste episódio, os participantes recebem dicas do chocolatier e colaborador de longa data do MasterChef Brasil, Alê Costa. Quem conseguir agradar o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira conquista a primeira vaga no Top 5 desta edição e sobe para o mezanino.

Na rodada eliminatória, os demais competidores vão precisar se desdobrar para criar uma receita deliciosa com os ingredientes que eles mesmos selecionaram na repescagem, com a intenção de dificultar o duelo culinário protagonizado por Danilo e Ashanti.

Agora, os aspirantes a chef deverão arcar com as consequências de suas escolhas e acrescentar cachaça, feijão fradinho, coentro, shoyu, folha de arroz, aspargo, língua bovina, graviola, espaguete e doce de leite no preparo de qualquer prato que cozinharem.

Como assistir ao programa:

O MasterChef Brasil vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora.

O reality ainda é exibido toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e nos streamings Discovery+ e HBO Max. Além disso, o público também tem acesso a todos os episódios do MasterChef Brasil pelo canal oficial do YouTube.

