A- A+

Solidariedade McDia Feliz 2026 inicia pré-venda de tíquetes por R$21; saiba como participar Com recursos destinados à Casa Ronald McDonald Brasil e Instituto Ayrton Senna, a campanha já beneficiou mais de 11 milhões de crianças e adolescentes

O McDia Feliz está promovendo a venda antecipada de tíquetes digitais para sua 38ª edição, marcada para 22 de agosto. Os consumidores poderão adquirir antecipadamente tíquetes de Big Mac por R$21 e participar da campanha solidária da rede de fastfood.



A arrecadação obtida com a venda dos sanduíches - descontados os impostos - será destinada para a Casa Ronald McDonald Brasil, que oferece assistência gratuita e acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias, e o Instituto Ayrton Senna, referência na promoção da educação pública de qualidade para jovens em todo o país.

Na edição anterior, a campanha arrecadou R$28 milhões, valor que contribuiu para impulsionar mais de 80 projetos de oncologia pediátrica e apoiar a formação de mais de 590 mil estudantes brasileiros.

A venda antecipada de tíquetes estará disponível até o dia 20 de agosto. Os participantes da campanha poderão trocar seus tíquetes por sanduíches nos restaurantes participantes do McDia Feliz, utilizando o balcão, Drive-Thru ou totens de autoatendimento (apresentando o tíquete impresso ou na tela do celular).



Para mais detalhes, consulte o regulamento completo da campanha no site do McDonald’s.



Compras antecipadas

Os tíquetes digitais antecipados podem ser adquiridos nos sites das instituições Casa Ronald Brasil e Instituto Ayrton Senna em versões individuais e em kits com dois, quatro, seis e oito unidades – cada um válido por um Big Mac.

Para compras acima de oito tíquetes, é necessário contatar os institutos pelos e-mails [email protected] ou [email protected]. Em junho, a campanha também disponibilizará tíquetes físicos e, a partir de julho, os consumidores poderão adquirir tíquetes digitais diretamente pelo aplicativo do Méqui.



Casa Ronald McDonald

Neste ano, a Casa Ronald McDonald Brasil, por meio do McDia Feliz, beneficiará 69 projetos desenvolvidos por 46 instituições em 19 estados e mais o Distrito Federal. Ao todo, as ações alcançarão 38 cidades, em todas as cinco regiões do país. Para saber mais, acesse o site da instituição.

Instituto Ayrton Senna, referência na promoção da educação pública de qualidade para jovens em todo o país | Foto: Aurélio Alves/Divulgação

Instituto Ayrton Senna

Os recursos arrecadados com a campanha McDia Feliz 2025 tiveram um impacto transformador na educação pública brasileira, possibilitando a continuidade de seis iniciativas de educação integral do Instituto Ayrton Senna.

Ao todo, R$4,7 milhões foram destinados à educação, contribuindo para a formação de mais de 44 mil educadores e impactando diretamente a trajetória de aprendizado de mais de 684 mil estudantes em escolas públicas de diferentes regiões do país.

Para saber mais, acesse o site do Instituto.

Sobre o McDia Feliz

A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pela CasaRonald McDonald Brasil, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer e suas familias.

Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 426 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site da campanha.

Veja também