McDonald's anuncia dois novos sanduíches, "Os Brabos"

O McDonald’s apresenta os Brabos do Méqui , dois novos sanduíches feitos com carne 100% bovina e uma combinação inédita de ingredientes na rede, tudo para oferecer uma experiência surpreendente de sabor.

Os lançamentos “brabos” são O Brabo Melt Crispy e o Brabo Bacon Salad, que foram pensados para os amantes de carne bovina e trazem ainda um novo ingrediente, a Méquinese, exclusiva maionese sabor carne defumada, que torna a experiência única e deliciosa.

“Estamos sempre buscando novas combinações de sabores para surpreender os nossos clientes. A variedade do nosso cardápio reflete essa busca constante por inovações e, depois do sucesso da nossa linha McCrispy Chicken, chegou o momento de promover uma nova experiência para os fãs de hambúrguer de carne bovina. Esse é o pontapé ‘brabo’ no nosso 2023 que tem muito mais novidades por vir”, comenta Lariane Duarte, Head de Brand Growth do McDonald’s no Brasil.

Confira abaixo os ingredientes que compõem os Brabos do Méqui:

Brabo Melt Crispy: Pão tipo brioche, molho cremoso sabor cheddar, hambúrguer de carne 100% bovina, Méquinese - maionese sabor carne defumada-, cebola crispy, fatias de bacon e queijo sabor cheddar.

Brabo Bacon Salad: Pão tipo brioche, hambúrguer de carne 100% bovina, alface, tomate, fatias de bacon, queijo sabor cheddar e a deliciosa Méquinese - maionese sabor carne defumada.

As novidades começam a ser vendidas regularmente, em todos os restaurantes do Brasil, a partir de 18 de janeiro. Os fãs da franquia podem experimentar os sanduíches em primeira mão podem garantir essa experiência na pré-venda desde essa sexta-feira (13), nos restaurantes participantes. Basta realizar a compra pelo McDelivery ou Peça e Retire ou resgatar o cupom no aplicativo do McDonald’s e utilizá-lo no balcão do restaurante ou no Drive-Tudo.