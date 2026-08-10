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McDonald's Nova campanha do McDonald's chega com dois menus exclusivos do filme Guerreiras do K-Pop Nova linha já está disponível em todo o Brasil e conta também com photocards colecionáveis, sobremesa temática e ativações nas redes sociais

Inspirada no filme "Guerreiras do K-Pop", a nova campanha do McDonald’s chega neste mês de agosto convocando os fandoms de HUNTR/X e Saja Boys a assumirem seu lado na Batalha pelos Fãs através de dois menus exclusivos e colecionáveis inéditos.

A nova linha traz dois menus completos e temáticos baseados em cada grupo. O Menu HUNTR/X, composto por 10 unidades de Chicken McNuggets, a nova e crocante Ramyeon McShaker Fries, Molho Hunter Cajun em dobro acompanhado de Sprite com Bubbles. Já o Menu Saja Boys é composto pelo Quarteirão Saja Vibes, Ramyeon McShaker Fries, Molho Demon Sweet Chilli acompanhado de Fanta Guaraná com Bubbles.

Completando a experiência, a nova linha também integra o lançamento do Derpy Sundae, sobremesa de baunilha com calda de blueberry inspirada em um dos personagem mais queridos do filme, o mascote Derpy.

A nova linha conta ainda com 13 modelos de photocards colecionáveis oficiais divididos entre os integrantes de cada grupo. Durante a campanha, os clientes vão poder participar de atividades interativas nas redes sociais e no Canal de transmissão do WhatsApp do Méqui. Para os que desejam uma experiência mais imersiva, o restaurante Méqui 1000, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, também conta com uma decoração temática inspirada no filme.

Os novos menus e a sobremesa Derpy Sundae já estão disponíveis nos restaurantes da franquia em todo o Brasil e podem ser adquiridos no balcão, Drive-Thru, App do Méqui ou pelo McDelivery e apps de entrega parceiros. Os preços devem ser consultados no app e estabelecimento.

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