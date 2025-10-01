A- A+

FAST-FOOD McDonald's inaugura primeira unidade em Porto de Galinhas, localizada na Rodovia PE-09 O primeiro restaurante da marca, no município de Ipojuca, gera 70 empregos diretos

O McDonald's inaugurou a primeira unidade da rede de fast-food em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano. A novidade, localizada na Rodovia PE-09, pode atrair a população e turistas da região que buscam pelas tradicionais opções do cardápio do ''Méqui''.

O novo estabelecimento funciona 24 horas, oferece o serviço de drive-thru, além de dispor de um salão com equipamentos modernos e focado na experiência do cliente, com um ambiente de lazer e convivência. A nova unidade seguiu o novo padrão de design das lojas do McDonald's, marcadas pelo uso do branco e cinza em detrimento de uma pintura multicolorida.

''Estamos muito felizes em trazer essa novidade para Porto de Galinhas. Acreditamos que a geração de empregos e o foco em práticas sustentáveis reforçam o nosso papel no desenvolvimento da comunidade local'', comentou a franqueada Mirela Monte sobre as práticas de separação de resíduos e o descarte adequado do óleo de cozinha, além da criação de 70 empregos diretos.



Com informações da assessoria de imprensa

