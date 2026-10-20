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kitkat

McDonald´s lança nesta terça-feira (20) sobremesas geladas com KitKat

A parceria com uma das marcas mais populares de chocolate no mundo aocntece desde 2014

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Kit kat turbina as sobremesas geladas do McDonald´sKit kat turbina as sobremesas geladas do McDonald´s - Foto: Divulgação

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A rede McDonald´s repete a parceria com uma das marcas de chocolates mais populares do mundo, a KitKat, e, a partir de hoje, abre pré-venda de duas sobremesas geladas em seu aplicativo: o Flurry e McColosso, ambos feitos com KitKat.

A pré-venda é exclusiva pelo app com retirada pelo Peça e Retire ou pelo drive-thru. 

Mais informações sobre os lançamentos aqui

 

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