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McDonald´s lança nesta terça-feira (20) sobremesas geladas com KitKat
A parceria com uma das marcas mais populares de chocolate no mundo aocntece desde 2014
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A rede McDonald´s repete a parceria com uma das marcas de chocolates mais populares do mundo, a KitKat, e, a partir de hoje, abre pré-venda de duas sobremesas geladas em seu aplicativo: o Flurry e McColosso, ambos feitos com KitKat.
A pré-venda é exclusiva pelo app com retirada pelo Peça e Retire ou pelo drive-thru.
Mais informações sobre os lançamentos aqui