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RETORNO McFish está de volta ao menu do McDonald's em novas versões Sanduíche volta a ser comercializado a partir desta terça (1º) pelo aplicativo do Mc Donald's

Uma das opções mais queridinhas do fast food McDonald's está de volta ao cardápio da rede de lanchonetes, a partir desta terça-feira, 1º de setembro.



O retorno, esperado pelos fãs do sanduíche, os chamados "Fish Lovers", chega com duas novas versões da receita feita com filé de peixe polaca empanado, molho tártaro e queijo tipo cheddar: o McFish Deluxe simples e duplo ganha também o acréscimo de alface e tomate.





Vale ressaltar que até o próximo dia 8 de setembro, a compra do McFish deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo McDonald's e, em seguida, retirado em uma das unidades da loja em todo o País e no McDelivery ou Drive-Thru.



A partir da próxima terça-feira (8) o sanduíche passa a ficar disponível em todos os pontos de venda da rede.

"Cada volta do McFish marca um momento icônico para o Méqui, porque celebra a conexão única que construímos com uma comunidade apaixonada", comenta a diretora de Marketing do McDonald's Brasil, Ilca Sierra.

SERVIÇO

McFish de volta ao menu da McDonald's

Quando: a partir desta terça-feira (1º)

Onde: no APP McDonald's e, a partir de 8 de setembro, nos pontos de venda físico da rede de fast food

Informações: @mcdonalds_br

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