FAST FOOD McFish retorna ao cardápio do Mcdonald's com batatas rústicas e molho tártaro; confira A novidade foi anunciada pelas redes sociais em parceria com o Duolingo

O McFish está de volta ao cardápio do Mcdonald's. Um dos lanches mais clássicos e pedidos da rede de fast food está disponível como opção para os consumidores, que aguardavam pelo retorno, a partir desta terça-feira (25).

O retorno do McFish vem acompanhado de batatas rústicas com molho tártaro, combinação de sucesso nas unidades da Inglaterra. O novo combo do McDonald's, que será chamado de McFish & Chips, é fruto de uma parceria com a plataforma de idiomas Duolingo.

Limitado

A novidade foi anunciada pelas redes sociais do McDonald 's. ''McFish & Chips: o duo que o Brasil vai amar", diz o vídeo compartilhado no X (antigo) pela empresa. A públicação destaca que o combo do lanche ficará disponível "por tempo limitado".

Valor

O McFish & Chips custará a partir de R$ 36,90, enquanto a versão do combo McFish Duplo & Chips sairá a partir de R$ 43,90.

Duolingo

A campanha comercial do McFish & Chips contou com a participação da famosa coruja do Duolingo. A parceria deve seguir no universo digital e nas redes sociais da plataforma de idiomas e da rede de fast food, por meio de jogos e desafios interativos.



Confira o vídeo:

Repete com a gente: McFish & Chips!

Esse duo icônico já chegou no Méqui por tempo limitado. Experimente! pic.twitter.com/Z4dpmOBxqt — Méqui (@McDonalds_BR) February 25, 2025

