McFlurry Trufa Língua de Gato Duo volta ao cardápio do McDonald´s

Sobremesa é fruto de uma parceria entre a rede de lanchonetes e a Kopenhagen

McFlurry Trufa Língua de Gato Duo está sendo vendido em loja e delivery - Foto: Divulgação

A parceria deu tão certo que mereceu repeteco. O McFlurry Trufa Língua de Gato Duo voltou ao cardápio de sobremesas do McDonald’s, fazendo novamente uma dobradinha com a marca de chocolates Kopenhagen.

A sobremesa combina bebida láctea sabor baunilha, calda de chocolate e as trufas Língua de Gato Duo, da Kopenhagen, uma criação exclusiva para a rede. 

O McFlurry Trufa Língua de Gato Duo está disponível nos restaurantes McDonald’s, no aplicativo, no Peça e Retire ou delivery, Drive-Thru, balcão ou totens de atendimento. Preço sob consulta. 

*Com informações da assessoria de imprensa

