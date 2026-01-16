LÍNGUA DE GATO
McFlurry Trufa Língua de Gato Duo volta ao cardápio do McDonald´s
Sobremesa é fruto de uma parceria entre a rede de lanchonetes e a Kopenhagen
Leia também
• Rio de Janeiro é cidade convidada do congresso Madrid Fusión 2026; veja comitiva de chefs
• Chicken Pretzel de Responsa é o novo sanduíche de frango do Bob's e fica em edição limitada
A parceria deu tão certo que mereceu repeteco. O McFlurry Trufa Língua de Gato Duo voltou ao cardápio de sobremesas do McDonald’s, fazendo novamente uma dobradinha com a marca de chocolates Kopenhagen.
A sobremesa combina bebida láctea sabor baunilha, calda de chocolate e as trufas Língua de Gato Duo, da Kopenhagen, uma criação exclusiva para a rede.
O McFlurry Trufa Língua de Gato Duo está disponível nos restaurantes McDonald’s, no aplicativo, no Peça e Retire ou delivery, Drive-Thru, balcão ou totens de atendimento. Preço sob consulta.
*Com informações da assessoria de imprensa